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1 час назад

Эксперты сравнили сумму запрошенных россиянами кредитов с бюджетом Парагвая

В 2021 году сумма запрошенных россиянами в кредит денег достигла 3,86 триллиона рублей. Этот показатель сравним с годовым бюджетом Парагвая, следует из сообщения финансового маркетплейса "Сравни.ру".

Сумму запрошенных россиянами кредитов сравнили с бюджетом Парагвая
Фото: ТАССТАСС

"Средняя сумма запрашиваемого кредита - 300 тысяч рублей. Чаще всего россияне запрашивали сумму в 438 тысяч рублей и брали кредит для получения наличных денег", - отметили эксперты.

Аналитики также отметили рост в 10 раз популярности услуги о проверке кредитного рейтинга. Средний показатель в 2021 году составил - 548 (средний показатель, можно рассчитывать на стандартные условия кредитования в любом банке, низкий риск отказа).

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