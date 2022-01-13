Россиянам назвали самые надежные вложения

На долгом горизонте можно полагаться на доллар, золото и недвижимость. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил старший аналитик инвестиционной группы «Атон» Михаил Ганелин.

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Он отметил, что недвижимость традиционно считается хорошей защитой от инфляции. По словам эксперта, на длинном горизонте, за десять лет стоимость недвижимости в среднем росла на два-три процентных пункта быстрее, чем инфляция за тот же период.

По мнению Ганелина, самое безопасное – хранить деньги на депозите в банке.

Более рискованными, по его словам, являются облигации, поэтому рассматривать их необходимо в случае готовности к последствиям.

«Доходность по ОФЗ сегодня сопоставима с вкладами и составляет около 8,5-9%. Но эти активы ликвидные: вернуть деньги можно в любой момент – в отличие от депозита, где для получения процентов, как правило, придется держать деньги на протяжении всего срока действия вклада», — отметил аналитик.

Он также предупредил, что в случае с ОФЗ цена может упасть при любом экономическом шоке, связанном, в частности, с геополитикой.

Однако эксперт отмечает, что государственные облигации все равно являются надежными. Говоря о корпоративных облигациях, Ганелин назвал их более рисковыми, но и более доходными. «Корпораты» второй величины предлагают доходность до 10-12%, однако назвать надежной каждую высокодоходную облигацию нельзя, указал эксперт.

Акции являются более рисковой историей, но есть дивидендные акции, с которых можно получать стабильный дивидендный доход.

«Дивидендная доходность может колебаться от 7% до 15% в год. Однако надо быть готовым, что цена акции может не только расти, но и упасть. В периоды кризисов, которые часто приходят неожиданно (вспомним появление Covid-19), акции могут упасть на 50% и даже больше», — рассказал аналитик.