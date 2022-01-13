Россиянам назвали самые надежные вложения

На долгом горизонте можно полагаться на доллар, золото и недвижимость. Об этом в беседе с агентством «Прайм» заявил старший аналитик инвестиционной группы «Атон» Михаил Ганелин.
Он отметил, что недвижимость традиционно считается хорошей защитой от инфляции. По словам эксперта, на длинном горизонте, за десять лет стоимость недвижимости в среднем росла на два-три процентных пункта быстрее, чем инфляция за тот же период.
По мнению Ганелина, самое безопасное – хранить деньги на депозите в банке.
Более рискованными, по его словам, являются облигации, поэтому рассматривать их необходимо в случае готовности к последствиям.
«Доходность по ОФЗ сегодня сопоставима с вкладами и составляет около 8,5-9%. Но эти активы ликвидные: вернуть деньги можно в любой момент – в отличие от депозита, где для получения процентов, как правило, придется держать деньги на протяжении всего срока действия вклада», — отметил аналитик.
Он также предупредил, что в случае с ОФЗ цена может упасть при любом экономическом шоке, связанном, в частности, с геополитикой.
Однако эксперт отмечает, что государственные облигации все равно являются надежными. Говоря о корпоративных облигациях, Ганелин назвал их более рисковыми, но и более доходными. «Корпораты» второй величины предлагают доходность до 10-12%, однако назвать надежной каждую высокодоходную облигацию нельзя, указал эксперт.
Акции являются более рисковой историей, но есть дивидендные акции, с которых можно получать стабильный дивидендный доход.
«Дивидендная доходность может колебаться от 7% до 15% в год. Однако надо быть готовым, что цена акции может не только расти, но и упасть. В периоды кризисов, которые часто приходят неожиданно (вспомним появление Covid-19), акции могут упасть на 50% и даже больше», — рассказал аналитик.
Ранее директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков заявил, что хранить деньги дома невыгодно. «Под подушкой», как указал он, сбережения обесценятся больше и быстрее из-за отсутствия банковского процента.