Россиянам спрогнозировали изменение ставок по вкладам

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК Альфа-Капитал Владимир Брагин в беседе с агентством «Прайм» спрогнозировал, какие изменения ждут россиян по ставкам по вкладам в 2022 году

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Финансист предположил, что ставки по вкладам будут расти меньшими темпами, чем увеличивалась ключевая ставка. Он пояснил, что это связано с тем, что активные действия Банка России действительно могут в будущем привести к замедлению инфляции, то и ключевая ставка будет снижаться.

«Как следствие, нет смысла закладывать в решения, в том числе, касающиеся уровня предлагаемых банками ставок по депозитам, длительный период высоких процентных ставок регулятора», — пояснил специалист.

Он добавил, что ставки по кредитам будут увеличиваться примерно так же, как и по депозитам. «Хотя, возможно, чуть сильнее, так как, во-первых, банки будут закладывать в них дополнительные риски, связанные, в том числе с будущими колебаниями монетарных условий», — пояснил эксперт. Он добавил, что ужесточение политики ЦБ РФ может коснуться не только ставок, но и, например, норм резервирования или других нормативов.

Специалист заключил, что если ситуация с инфляцией в России стабилизируется, то вероятность снижения ставок — по вкладам и кредитам — будет очень высокой.