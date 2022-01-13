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29 минут назад

Названы сроки оформления индексации пенсий на 8,6%

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что индексация пенсий на 8,6% будет оформлена с 1 января 2022 года. Ее слова приводит ТАСС.

Названы сроки индексации пенсий россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Независимо от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проходить с 1 января», – сообщила Матвиенко.

По ее словам, данная мера является справедливой с учетом роста цен на продукты.

Напомним, 12 января президент России Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии россиян на 8,6% – выше уровня инфляции. Он объяснил это тем, что принятые ранее решения не позволят компенсировать гражданам рост их расходов, которые возникли из-за выросшей в 2021 году инфляции (годом ранее она составляла 4,9%).

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Заместитель председателя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что размер средней пенсии в России после индексации может вырасти на 1400 рублей. По ее словам, до начала 2022 года средняя пенсия по стране составляла чуть более 16 тысяч рублей.

Глава Минтруда Антон Котяков, в свою очередь, заявил, что средний размер ежемесячных выплат для неработающего пенсионера после индексации составит около 19 тысяч рублей.

Росстат сообщил, что инфляция в России в декабре 2021 года составила 0,82%, а в целом за 2021 год – 8,39%.

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