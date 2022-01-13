Кудрин высказался о выплатах россиянам из-за омикрона

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума заявил, что в настоящий момент отсутствует необходимость в назначении россиянам денежных выплат на фоне распространения штамма «омикрон». Его слова приводит РИА Новости.
«Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или сейчас уже говорить о каких-то массовых выплатах. Пока нет, но если потребуется, то опыт у России уже есть», – сказал он.
Кудрин добавил, что пересматривать прогноз ВВП от Минэкономразвития на 2022 год из-за распространения «омикрона» пока не требуется.
Ранее в ходе форума Кудрин заявил, что уровень жизни в современной России примерно на 20% выше, чем был во времена СССР. Он отметил, что Россия стала «нормальной рыночной экономикой».
В конце декабря президент России Владимир Путин поручил правительству продолжить в 2022 году дополнительные выплаты медицинским работникам, лечащим пациентов с COVID-19, и работникам стационарных учреждений соцобслуживания.
13 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения оценить готовность к развертыванию дополнительного коечного фонда для больных коронавирусной инфекцией в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».