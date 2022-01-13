Кудрин: россиянам не нужны новые выплаты

«Пока, я думаю, рано говорить о том, что новая волна „омикрона“ серьезно изменит тенденции в экономике. Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или сейчас уже говорить о каких-то массовых выплатах. Пока нет, но если потребуется, то опыт у России уже есть», — заявил Алексей Кудрин в ходе Гайдаровского форума, трансляция которого проходит на сайте мероприятия.