Россиянам напомнили о росте квартплаты в 2022 году

Доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина напомнила россиянам о росте квартплаты в 2022 году. Она рассказала агентству «Прайм», что плата за коммунальные услуги может вырасти не более установленного лимита по каждому региону.

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Экономист пояснила, что индексы роста платы за коммунальные услуги утверждены по регионам на каждое полугодие, однако внутри региона по муниципальным образованиям изменение цен может разниться.

«Федеральная антимонопольная служба заверила, что средний рост стоимости коммунальных услуг составит четыре процента, при ожидаемой среднегодовой инфляции 4-4,5 процента», — уточнила Сорокина.

Также Сорокина напомнила, что вступают в силу изменения в Жилищный кодекс в части предоставления субсидий. Право на их получение теперь есть у россиян, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг.