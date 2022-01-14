Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 74.57EUR 85.46
Войти в почту
41 минуту назад

Россиянам напомнили о подорожании услуг ЖКХ

В 2022 году коммунальные услуги могут подорожать не более чем на установленный правительством РФ по каждому региону лимит. Об этом сообщила агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН, к.э.н Лариса Сорокина.

Россиянам напомнили о подорожании услуг ЖКХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что индексы роста платы за коммунальные услуги утвердили по регионам на каждое полугодие. Однако внутри региона по муниципальным образованиям изменение цен может отличаться, подчеркнула Сорокина. При этом коммунальщики не могут повышать стоимость услуг выше установленной планки по региону.

«Федеральная антимонопольная служба заверила, что средний рост стоимости коммунальных услуг составит 4%, при ожидаемой среднегодовой инфляции 4-4,5%», — указала Сорокина.

Она отметила, что максимальные предельные индексы действуют в Чеченской республике – 6,3%, в Санкт-Петербурге – 6,3%, в Республиках Крым и Татарстан – 6,2%, в Севастополе – 6,2%, в Республиках Дагестан, Якутии и в Москве – по 6%. В Свердловской области индекс составляет 2,9%, что является минимальным показателем.

Пенсионерам напомнили о новых налоговых льготах

Сорокина также напомнила о вступлении в силу с 2022 года изменений в Жилищный кодекс в части предоставления субсидий. Теперь россияне, имеющие задолженность по оплате услуг ЖКХ, имеют право на их получение.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что регионы несут ответственность за систему ЖКХ, однако и правительству необходимо контролировать эту сферу и максимально оперативно помогать с решением проблем. Глава государства подчеркнул, что гражданам важно, чтобы система функционировала должным образом вне зависимости от того, кто за нее отвечает.

Личный счет,Владимир Путин,РУДН,ФАС,Правительство РФ,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители