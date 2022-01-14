Россиянам напомнили о подорожании услуг ЖКХ

В 2022 году коммунальные услуги могут подорожать не более чем на установленный правительством РФ по каждому региону лимит. Об этом сообщила агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН, к.э.н Лариса Сорокина.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Она отметила, что индексы роста платы за коммунальные услуги утвердили по регионам на каждое полугодие. Однако внутри региона по муниципальным образованиям изменение цен может отличаться, подчеркнула Сорокина. При этом коммунальщики не могут повышать стоимость услуг выше установленной планки по региону.

«Федеральная антимонопольная служба заверила, что средний рост стоимости коммунальных услуг составит 4%, при ожидаемой среднегодовой инфляции 4-4,5%», — указала Сорокина.

Она отметила, что максимальные предельные индексы действуют в Чеченской республике – 6,3%, в Санкт-Петербурге – 6,3%, в Республиках Крым и Татарстан – 6,2%, в Севастополе – 6,2%, в Республиках Дагестан, Якутии и в Москве – по 6%. В Свердловской области индекс составляет 2,9%, что является минимальным показателем.

Сорокина также напомнила о вступлении в силу с 2022 года изменений в Жилищный кодекс в части предоставления субсидий. Теперь россияне, имеющие задолженность по оплате услуг ЖКХ, имеют право на их получение.