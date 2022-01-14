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1 час назад

Больше 20 тысяч: россияне получат крупную выплату

С 1 февраля 2022 года единовременное пособие при рождении ребенка в России станет на 8,4 процента больше и превысит 20 тысяч рублей. Об этом напомнили эксперты, опрошенные DEITA.RU.

Больше 20 тысяч: россияне получат крупную выплату
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эта выплата полагается всем российским семьям, независимо от уровня дохода и количества детей. В прошлом году ее размер составлял 18 886 рублей.

В случае, если оба родителя не работают, единовременное пособие назначается и выплачивается органом социальной защиты по месту жительства. В других случаях выплата осуществляется напрямую территориальными органами Фонда социального страхования.

Кроме того, с 1 февраля максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет превысит 31 тыс. рублей. В 2021 году максимальная и минимальная выплата составляли 29 600 и 7083 рублей соответственно.

Пособие по уходу за ребенком составляет 40 процентов от среднего заработка родителя за последние два года, но не может выходить за рамки минимального и максимального лимитов.

С 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) начнет предоставлять россиянам часть мер социальной поддержки, которые сейчас можно получить только через региональные органы соцзащиты и Роструд. Благодаря этому выплаты смогут назначать или автоматически, или по электронному заявлению (без необходимости собирать справки).

Сообщалось, что в ПФР, в частности перейдет выплата пособий россиянкам, которые имеют детей, но не подлежат обязательному соцстрахованию (это неработающие женщины, в том числе студентки очных отделений).

Личный счет,Роструд,Фонд социального страхования РФ,Пенсионный фонд РФ,РИА "Дейта",
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