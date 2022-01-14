В России проиндексируют сразу несколько выплат

С 1 февраля все выплаты, пособия и компенсации могут проиндексировать на 8,4%. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект соответствующего постановления, который подготовил Минтруд.

Размер соцвыплат каждый год растет именно с февраля, поскольку на него влияет уровень прошлогодней инфляции. Ро данным Росстата, рост цен по итогам 2021 года составил 8,4%.

На размер инфляции ежегодно индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают около 15 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Речь идет об инвалидах, ветеранах боевых действий, лицах, подвергшихся воздействию радиации, Героях Советского Союза и России, а также Героях Социалистического Труда и некоторых других категориях льготников.

Под индексацию подпадает и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Согласно российскому законодательству, его могут предоставлять в натуральной или денежной форме.

С февраля повышается также пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам умерших неработающих пенсионеров. Размер этого пособия в целом по России составляет более шести тысяч рублей. Проиндексируют и пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка.

Также с февраля вырастет материнский капитал. В Минтруде отметили, что его также предполагается повысить на 8,4%. Так, размер маткапитала на первого ребенка увеличится с нынешних 483,8 тысячи рублей до 524,5 тысячи рублей, на второго – до 693,1 тысячи рублей (сейчас 639,4 тысячи рублей).