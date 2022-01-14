«Сообщения эти я видел, а вот законопроекта – нет. Но что-то мне подсказывает, что ничего реально полезного для российских пенсионеров в Минфине , который ведет подготовку документа, не придумают», – сказал парламентарий.

Ранее «Известия» со ссылкой на федерального чиновника и представителей отрасли сообщили, что законопроект о реформе накопительных пенсий планируется принять в 2022 году. Нововведение включает в себя трансформацию накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая с 2014 года заморожена, в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). По словам источника издания, Минфин должен был представить правительству финальную версию концепции до 15 декабря. В России несколько раз корректировали комплекс стимулирующих мер для участия граждан в новой системе пенсионных накоплений. В новой версии представлены такие меры, как налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами.