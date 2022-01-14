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34 минуты назад

Систему накопительных пенсий призвали отменить

Лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что реформа накопительных пенсий окажется бесполезной для пенсионеров. По его мнению, саму концепцию таких пенсий нужно отменить. Его слова приводит РИА Новости.

«Сообщения эти я видел, а вот законопроекта – нет. Но что-то мне подсказывает, что ничего реально полезного для российских пенсионеров в Минфине, который ведет подготовку документа, не придумают», – сказал парламентарий.

По его мнению, критерии расчета пенсии должны исходить из реальных экономических показателей. Стаж, размер зарплаты и особые условия труда Миронов назвал главными критериями, гарантирующими справедливый размер пенсий.

Пенсионерам напомнили о новых налоговых льготах

Ранее «Известия» со ссылкой на федерального чиновника и представителей отрасли сообщили, что законопроект о реформе накопительных пенсий планируется принять в 2022 году. Нововведение включает в себя трансформацию накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС), которая с 2014 года заморожена, в негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). По словам источника издания, Минфин должен был представить правительству финальную версию концепции до 15 декабря. В России несколько раз корректировали комплекс стимулирующих мер для участия граждан в новой системе пенсионных накоплений. В новой версии представлены такие меры, как налоговые вычеты в размере 6%, софинансирование со стороны государства и страхование накоплений до 1,4 млн рублей по аналогии с банковскими вкладами.

Личный счет,Видео,Сергей Миронов,Справедливая Россия,Госдума,Минфин,газета "Известия",РИА Новости,
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