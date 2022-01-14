Успокоительные лекарства подорожали

Успокоительные средства для нервной системы, которые продаются в несетевых аптеках РФ без рецепта, за год подорожали на 12,5%. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на компанию «Эвотор».

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«Средняя цена на успокоительные средства без рецепта за год выросла на 12,5%. За последний месяц средняя цена на категорию увеличилась на 4%. Цены на успокоительные достигли максимума в 2021 году в сентябре», — рассказали в компании.

В «Эвоторе» отметили сокращение средней цены на средства от гриппа и простудных заболеваний за год почти на 5%. Падать цены начали в ноябре. В декабре в сравнении с ноябрем средняя цена на противопростудные препараты опустилась более чем на 8%.

Антигистаминные средства подешевели за год в среднем более чем на 9%.

«Пикового значения в прошлом году этот показатель достиг в феврале. В декабре по сравнению с ноябрем средняя цена на противоаллергические препараты практически не изменилась», — указали в «Эвоторе».

12 января сообщалось, что, по данным Росстата, стоимость бромгексина и настойки пустырника в декабре 2021 года выросла на 3,5% по сравнению с ноябрем.