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17 минут назад

Как не прогадать с покупкой долларов

Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров заявил, что не следует покупать много долларов в момент ажиотажного роста «американца». С большой долей вероятности после корректировки рынка их придется продать по более низкому курсу, чем он был в момент покупки, рассказал он в беседе с агентством «Прайм».

Как не прогадать с покупкой долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Главная задача доллара в кошельке россиянина — защитить накопления от непредвиденного краха. Но при этом важно выбрать момент, когда его покупать. Я сторонник того, что покупать валюту нужно регулярно, откладывая в нее от 5% своих сбережений», — сказал эксперт.

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Вместе с тем он отметил, что забывать о рублевых накоплениях также не стоит, так как основные траты россияне совершают в рублях.

«Эта тенденция усилилась с приходом пандемии, когда выезд за рубеж ограничен. От 5% в рублях + от 5% в долларах — действительно очень эффективная подушка безопасности», — рекомендует эксперт.

При этом Макаров назвал неправильной тактикой покупать валюту в момент резкого снижения курса рубля. Он советует подождать с покупкой валюты, пока курс не стабилизируется.

Также эксперт рекомендует обращать внимание на риторику ЦБ РФ и ФРС. Так, если ЦБ ужесточает денежно-кредитную политику и увеличивает ключевую ставку, в этот момент рубль должен укрепляться. Если ФРС ужесточает денежно-кредитную политику, американская валюта укрепляется, а валюта развивающихся стран, в том числе и российская, будет слабеть.

Геополитические новости также в этом случае очень важны, отметил Макаров. Любая нестабильность в мире влечет за собой удорожание доллара, поскольку именно его начинают покупать инвесторы, как стабилизирующий актив, это тоже приводит к ослаблению национальных валют.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что между долларом и евро в 2022 году может вспыхнуть валютная война. Она подчеркнула, что валюты могут «схлестнуться» в случае реализации геополитических рисков. Главный из них - рост напряженности между Россией и США, а также эскалация санкционной риторики, отметила она.

Личный счет,Сергей Макаров,Центральный банк России,ФРС,
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