Работа.ру запустила навык поиска работы для виртуальных ассистентов Салют

Сервис Работа.ру запустил навык быстрого поиска работы для виртуальных ассистентов семейства Салют от Сбера. Воспользоваться навыком можно на умных устройствах от Сбера, а также в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Салют.
Миссия сервиса Работа.ру — сделать поиск работы быстрым и удобным для всех. Запуск навыка для ассистентов Салют поможет сделать поиск работы еще проще и доступнее – в том числе благодаря возможностям голосового управления . Это расширяет возможности сервиса Работа.ру как для работодателей, так и для соискателей. Скоро мы планируем обучить навык составлять резюме пользователей для быстрых откликов на подходящие вакансии
CEO Classified-индустрии Сбера
Ассистенты Салют — это связующее звено экосистемы Сбера, поэтому мы активно работаем над тем, чтобы расширять число доступных для пользователей сервисов. Благодаря таким экосистемным интеграциям пользователи могут еще быстрее и удобнее выполнять свои задачи — в том числе и искать работу
CTO SberDevices
Запустить навык Работа.ру можно с помощью более чем 1300 различных фраз, связанных с поиском работы. Например, можно просто сказать «Запусти поиск работы» или уже на старте общения с ассистентом уточнить условия работы: «Салют, найди вакансии повара в Москве» или «Найди работу в Перми с зарплатой от 100 000 рублей».
Работа.ру вместе с ассистентами Салют поможет найти подходящие предложения о работе по следующим критериям: желаемая должность, город поиска, зарплата, опыт и график работы. Ассистенты распознают названия всевозможных профессий, умеют конвертировать запросы пользователей по зарплате в разных валютах в рубли, а также выдает пользователям подсказки, аналогичные фильтрам на сайте по опыту и графику работы.
Навык строится на опросе, который начинается с ключевой фразы. Например, «Салют, я хочу найти работу» или «Салют, ищу вакансии». После этого ассистент узнает, в каком городе пользователь ищет работу, на какую должность и зарплату претендует. Уже после 2 вопросов ассистенты готовы показать подходящие вакансии. Также ассистенты помогут уточнить дополнительные параметры: график работы, уровень зарплаты и опыт работы. В итоге ассистент показывает человеку список из 15 вакансий в виде карточек, при нажатии на которые пользователь переходит на сайт или в приложение сервиса. Пользователь может посмотреть еще вакансии, сказав «Посмотреть еще» или уточнить параметры поиска.