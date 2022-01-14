Работа.ру запустила навык поиска работы для виртуальных ассистентов Салют

Сервис Работа.ру запустил навык быстрого поиска работы для виртуальных ассистентов семейства Салют от Сбера. Воспользоваться навыком можно на умных устройствах от Сбера, а также в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Салют.

Фото: SberPress SberPress

Миссия сервиса Работа.ру — сделать поиск работы быстрым и удобным для всех. Запуск навыка для ассистентов Салют поможет сделать поиск работы еще проще и доступнее – в том числе благодаря возможностям голосового управления . Это расширяет возможности сервиса Работа.ру как для работодателей, так и для соискателей. Скоро мы планируем обучить навык составлять резюме пользователей для быстрых откликов на подходящие вакансии

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Ассистенты Салют — это связующее звено экосистемы Сбера, поэтому мы активно работаем над тем, чтобы расширять число доступных для пользователей сервисов. Благодаря таким экосистемным интеграциям пользователи могут еще быстрее и удобнее выполнять свои задачи — в том числе и искать работу

CTO SberDevices

Запустить навык Работа.ру можно с помощью более чем 1300 различных фраз, связанных с поиском работы. Например, можно просто сказать «Запусти поиск работы» или уже на старте общения с ассистентом уточнить условия работы: «Салют, найди вакансии повара в Москве» или «Найди работу в Перми с зарплатой от 100 000 рублей».

Работа.ру вместе с ассистентами Салют поможет найти подходящие предложения о работе по следующим критериям: желаемая должность, город поиска, зарплата, опыт и график работы. Ассистенты распознают названия всевозможных профессий, умеют конвертировать запросы пользователей по зарплате в разных валютах в рубли, а также выдает пользователям подсказки, аналогичные фильтрам на сайте по опыту и графику работы.