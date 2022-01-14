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1 час назад

Работа.ру запустила навык поиска работы для виртуальных ассистентов Салют

Сервис Работа.ру запустил навык быстрого поиска работы для виртуальных ассистентов семейства Салют от Сбера. Воспользоваться навыком можно на умных устройствах от Сбера, а также в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Салют.

Работа.ру запустила навык поиска работы для виртуальных ассистентов Салют
Фото: SberPressSberPress

Миссия сервиса Работа.ру — сделать поиск работы быстрым и удобным для всех. Запуск навыка для ассистентов Салют поможет сделать поиск работы еще проще и доступнее – в том числе благодаря возможностям голосового управления . Это расширяет возможности сервиса Работа.ру как для работодателей, так и для соискателей. Скоро мы планируем обучить навык составлять резюме пользователей для быстрых откликов на подходящие вакансии

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Олег Голубцов

CEO Classified-индустрии Сбера

Ассистенты Салют — это связующее звено экосистемы Сбера, поэтому мы активно работаем над тем, чтобы расширять число доступных для пользователей сервисов. Благодаря таким экосистемным интеграциям пользователи могут еще быстрее и удобнее выполнять свои задачи — в том числе и искать работу

Денис Филиппов

CTO SberDevices

Запустить навык Работа.ру можно с помощью более чем 1300 различных фраз, связанных с поиском работы. Например, можно просто сказать «Запусти поиск работы» или уже на старте общения с ассистентом уточнить условия работы: «Салют, найди вакансии повара в Москве» или «Найди работу в Перми с зарплатой от 100 000 рублей».

Работа.ру вместе с ассистентами Салют поможет найти подходящие предложения о работе по следующим критериям: желаемая должность, город поиска, зарплата, опыт и график работы. Ассистенты распознают названия всевозможных профессий, умеют конвертировать запросы пользователей по зарплате в разных валютах в рубли, а также выдает пользователям подсказки, аналогичные фильтрам на сайте по опыту и графику работы.

Навык строится на опросе, который начинается с ключевой фразы. Например, «Салют, я хочу найти работу» или «Салют, ищу вакансии». После этого ассистент узнает, в каком городе пользователь ищет работу, на какую должность и зарплату претендует. Уже после 2 вопросов ассистенты готовы показать подходящие вакансии. Также ассистенты помогут уточнить дополнительные параметры: график работы, уровень зарплаты и опыт работы. В итоге ассистент показывает человеку список из 15 вакансий в виде карточек, при нажатии на которые пользователь переходит на сайт или в приложение сервиса. Пользователь может посмотреть еще вакансии, сказав «Посмотреть еще» или уточнить параметры поиска.

Личный счет,Олег Голубцов,Денис Филиппов,Сбербанк России,
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