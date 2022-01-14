В ПФР рассказали о выплатах семьям с детьми

Семьи с детьми могут претендовать на ряд выплат. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда РФ.

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Одна из них - единовременная выплата по беременности и родам. Ее могут получить неработающие женщины в отпуске по беременности и родам, а также усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев. Выплата предусмотрена, если центр занятости признал женщину безработной в течение года со дня ее увольнения. Само увольнение при этом должно произойти из-за ликвидации предприятия либо прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, нотариуса или адвоката, отметили в ПФР. Размер ежемесячной выплаты - 708,23 рубля.

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На единовременное пособие при рождении ребенка может рассчитывать неработающий родитель ребенка либо его опекун, усыновитель или приемный родитель. Получатель выплаты может обучаться на очном отделении высшего или профессионального учебного заведения.

«Размер – 18 886,32 рубля на каждого ребенка. Проживающим на Крайнем Севере размер пособия увеличивается на районный коэффициент», – говорится в материалах ПФР.

Граждане должны подать заявление в течение шести месяцев с рождения ребенка.

На единовременную выплату при усыновлении ребенка могут рассчитывать усыновитель ребенка, а также опекун, попечитель или приемный родитель. Размер пособия составляет 18 886,32 рубля на каждого ребенка (144 306,88 рубля на каждого ребенка, если ему исполнилось восемь лет либо он инвалид, либо если в семью принимаются сразу несколько детей - братьев и сестер). Заявление нужно подать в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда.

Пособие по уходу за ребенком полагается матери ребенка до 1,5 лет, уволенной во время беременности или декретного отпуска из-за ликвидации работодателя либо прекращения деятельности в качестве ИП; неработающему родителю, а также его опекуну или родственнику, уволенным во время отпуска по уходу за ребенком; неработающему родителю ребенка, а также его опекуну или родственнику, обучающимся очно и некоторым другим категориям граждан.

Пособие назначают, если ухаживающий не получает пособие по безработице. При увольнении во время отпуска по беременности и родам полагается 40% средней зарплаты за последний год до увольнения (минимум - 7 082,85 рубля в месяц, максимум - 14 166 рубля).

Единовременную выплату беременной жене военнослужащего по призыву получат женщины со сроком беременности не меньше 180 дней, муж которой служит в армии по призыву. Пособие можно получить, если муж учится на первом курсе военного училища или на первом курсе военной кафедры учебного заведения. Размер выплаты составляет 29 908,46 рубля. Заявление подается в течение шести месяцев со дня окончания службы в армии по призыву.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву предусмотрено для матерей, а также опекунов ребенка либо родственников, которые фактически ухаживают за ним (например, бабушка или дедушка). Размер выплаты составляет 12 817,91 рубля в месяц.