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36 минут назад

Хранящим сбережения в банковских вкладах россиянам приготовили «сюрприз»

Вклады россиян начнут приносить еще большую прибыль в феврале, если Центробанк вновь повысит ключевую ставку, пишет издание Delta.ru со ссылкой на портал «Инвест-Форсайт».

Хранящим сбережения в банковских вкладах россиянам приготовили «сюрприз»
Фото: ТАССТАСС

Если на следующем заседании, которое назначено на февраль, регулятор примет решение о повышении ключевой ставки, банки будут вынуждены повышать ставки по вкладам. Одновременно с этим будут повышены и ставки по кредитам.

Эксперты в сфере финансовой грамотности полагают, что действия регулятора должны побудить россиян переносить деньги из мелких банков в более крупные, так как не исключено, что региональные игроки могут начать массово покидать банковский рынок.

По мнению гендиректора Национального рейтингового агентства Алины Розенцвет, Центробанк на последнем в ушедшем году заседании дал четко понять, что в настоящее время не рассматривает вопрос сохранения или снижения ключевой ставки. Таким образом, к лету ключевая ставка может повыситься до 10,5%, пишут «Известия».

Розенцвет считает, что банки будут осторожно повышать ставки по вкладам, чтобы не попасть в «процентные ножницы», когда ставки по депозитам растут существенно быстрее кредитных. Тем не менее, ставки по вкладам могут приблизиться к 10%, что повысит привлекательность этого инструмента сбережений для россиян.

В свою очередь стоимость новых необеспеченных потребительских кредитов будет расти существенно и может выйти за пределы 20–25% годовых.

Личный счет,Центральный банк России,газета "Известия",
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