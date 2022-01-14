Санкции США ударят по российским вкладчикам

Возможные санкции США против российских банков могут ударить по валютным расчетам и работе карт Visa и Mastercard, пишет РБК со ссылкой на экспертов.

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США разработали новый пакет санкций, который предусматривает ряд серьезных ограничительных мер в отношении российских банков. В частности, в новый санкционный список могут попасть госкорпорация ВЭБ.РФ, Российский фонд прямых инвестиций, а также ВТБ, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк.

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Блокирующие вторичные санкции также могут быть введены против международной системы SWIFT и российской Системы передачи финансовых сообщений, если они продолжат работать с попавшими под санкции банками.

Несмотря на то, что большинство российских госбанков и так давно находятся под санкциями, более жесткие меры могут стать серьезным испытанием.

В случае введения новых санкций банки, скорее всего, отключат от платежных систем Visa и Mastercard. Созданная в России после 2014 года Национальная система платежных карт (НСПК) сможет обеспечить работу Visa и Mastercard только внутри страны. За рубежом расплатиться ими уже не получится. Также попавший под санкции банк, скорее всего, не сможет перевыпустить карты Visa или Mastercard.