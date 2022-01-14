Санкции США ударят по российским вкладчикам

Возможные санкции США против российских банков могут ударить по валютным расчетам и работе карт Visa и Mastercard, пишет РБК со ссылкой на экспертов.
США разработали новый пакет санкций, который предусматривает ряд серьезных ограничительных мер в отношении российских банков. В частности, в новый санкционный список могут попасть госкорпорация ВЭБ.РФ, Российский фонд прямых инвестиций, а также ВТБ, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк.
Блокирующие вторичные санкции также могут быть введены против международной системы SWIFT и российской Системы передачи финансовых сообщений, если они продолжат работать с попавшими под санкции банками.
Несмотря на то, что большинство российских госбанков и так давно находятся под санкциями, более жесткие меры могут стать серьезным испытанием.
В случае введения новых санкций банки, скорее всего, отключат от платежных систем Visa и Mastercard. Созданная в России после 2014 года Национальная система платежных карт (НСПК) сможет обеспечить работу Visa и Mastercard только внутри страны. За рубежом расплатиться ими уже не получится. Также попавший под санкции банк, скорее всего, не сможет перевыпустить карты Visa или Mastercard.
SWIFT в случае введения санкций также должна будет отказаться обслуживать попавшие под ограничения российские банки. Вместо SWIFT можно будет использовать электронную почту, передавать сообщения по каналам телексной связи, использовать бумажные платежные поручения, хотя это и сильно замедлит процесс прохождения платежей. В России также действует аналог SWIFT — Система передачи финансовых сообщений (СПФС). По данным ЦБ, в 2020 году ежемесячный трафик в СПФС составил около 2 млн сообщений, или более 20% трафика внутрироссийских сообщений через SWIFT. Ввести санкции против СПФС будет сложнее. В случае если ограничительные меры против системы все же будут введены, она продолжит работать внутри страны.