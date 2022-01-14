Семилетняя россиянка заработала за год $28 млн

Семилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых Youtube-блогеров в мире за 2021 года по версии Forbes.

Фото: likenastya/instagram.com likenastya/instagram.com

Юная уроженка Краснодара заняла шестое место в списке с годовым заработком в 28 миллионов долларов.

Данный доход девочке приносит ее канал Like Nastya, на который подписаны более 85 миллионов человек. Больше всего просмотров за 2021 год набрали ее видео об украшении кексов на Хэллоуин и времяпрепровождении с друзьями.

По данным Forbes, в прошлом году семья Радзинской продала компании Spotter права на уже опубликованные видео на канале, сохранив при этом права на размещение новых роликов. Также на высокий доход канала повлияли продажи и реклама линейки товаров и коллекции NFT.

Стоит отметить, что девочка уже третий год попадает в рейтинги блогеров с самым высоким доходом. В 2020 году она заняла в списке Forbes седьмое место, заработав 18,5 миллиона долларов, а еще годом ранее — третье место с доходом в 18 миллионов долларов.