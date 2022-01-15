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56 минут назад

Назван способ дожить до следующей зарплаты

Советник руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Александр Коланьков напомнил, что работающие россияне получили перед Новым годом выплаты, которые должны были прийти им в начале января. В интервью радио Sputnik он рассказал, как справиться с дефицитом средств и дожить до следующей зарплаты.

Назван способ дожить до следующей зарплаты
Фото: ТАССТАСС

При критической ситуации эксперт посоветовал поступить ответственно, взяв деньги у профессионального кредитора и отдав их в срок. Такую услугу можно получить с помощью микрофинансовой организации, ломбарда или кредитной карта с льготным периодом.

Коланьков призвал осторожно использовать такие инструменты. Он также назвал способ взять займ безопасно: для этого необходимо работать только с лицензированным участником рынка, особенно при оформлении онлайн-кредитов. Кроме того, не стоит брать средства в той валюте, в которой поступает доход. Не менее важно продумать, какую сумму нужно взять, чтобы получилось ее вернуть в полной мере.

«К различным займам нужно относиться как к опасной бритве: в хозяйстве, в быту она очень полезна, есть вещи, которые кроме как опасной бритвой не сделаешь», — подчеркнул специалист.

Эксперт добавил, что полезной привычкой вне зависимости от праздников служит практика ведения личного и семейного бюджета. Чтобы средства не исчезали, «как песок сквозь пальцы», необходимо отслеживать соотношение доходов и расходов.

Ранее россияне раскрыли размер своей новогодней премии. Более трети опрошенных (37 процентов) получили праздничную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Личный счет,Центральный банк России,ИА Sputnik,
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