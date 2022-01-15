Россиян предупредили об обмане при возврате НДС

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова в беседе с «Известиями» предупредила россиян, что мошенники придумали новую схему обмана при возврате НДС.

По ее словам, недобросовестные бизнесмены используют несколько схем для незаконного обогащения. В частности, речь идет о возврате НДС при экспорте.

Так, наиболее распространенной схемой является возврат НДС при экспорте, когда весь исходящий НДС подлежит возмещению, так как входящий отсутствует. «В таких схемах мошенники, например, заявляют один товар, а за границу едет другой, или сделка происходит между подставными фирмами, а НДС возмещается с несуществующего товара», — отметила юрист.

Также злоумышленники используют возврат льготного НДС. Например, если компания торгует зерном, то НДС при его реализации составляет 10 процентов, а транспортные расходы облагаются НДС в размере 20 процентов.

«То есть исходящий НДС будет больше, чем входящий, и 10 процентов разницы подлежит возврату. Эта схема схожа с предыдущей тем, что товары, возможно, не производились, заключенная сделка является фиктивной», — пояснила Гусятникова.

Она добавила, что при фиктивных сделках договоры подписываются между подставными организациям, но сейчас такие схемы мошенничества все менее возможны, поскольку идет проверка всех счетов в специальной программе при сдаче декларации по НДС.