В России появится новый налоговый вычет

Президент России Владимир Путин поручил ввести налоговый вычет за инвестиции в образование. Правительство России должно до 1 апреля внести коррективы в закон о налогах и сборах. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля. Речь идёт о вычетах с суммы расходов на развитие российских образовательных организаций по программам среднего профессионального образования.

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К середине весны правительство, а также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) должны внести изменения в закон о налогах и сборах в части использования инвестиционного налогового вычета. Согласно предлагаемым обновлениям, региональные законы должны позволить плательщикам налогов на прибыль применять инвестиционный налоговый вычет.

Речь идёт о применении вычета «на развитие образовательных организаций регионов России, которые реализуют программы среднего профессионального образования», указано на сайте Кремля.

Исполнить данное поручение правительство должно до 1 апреля. Ответственными за процедуру президент назначил главу кабмина Михаила Мишустина, а также руководителя РСПП Александра Шохина.

Также в утверждённом списке поручений президента по итогам декабрьского съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) значатся:

ускорение подключения до 2024 года домохозяйств к интернету,

подготовка предложения по мерам поддержки выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности,

предложения по господдержке климатических проектов по аналогии с инвестиционными и другие.