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1 час назад

В России введут налоговый вычет за инвестиции в образование

Президент России Владимир Путин поручил ввести налоговый вычет за инвестиции в образование. Правительство России должно до 1 апреля внести коррективы в закон о налогах и сборах. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля. Речь идёт о вычетах с суммы расходов на развитие российских образовательных организаций по программам среднего профессионального образования.

В России появится новый налоговый вычет
Фото: Pxhere, CC0Pxhere, CC0

К середине весны правительство, а также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) должны внести изменения в закон о налогах и сборах в части использования инвестиционного налогового вычета. Согласно предлагаемым обновлениям, региональные законы должны позволить плательщикам налогов на прибыль применять инвестиционный налоговый вычет.

Речь идёт о применении вычета «на развитие образовательных организаций регионов России, которые реализуют программы среднего профессионального образования», указано на сайте Кремля.

Исполнить данное поручение правительство должно до 1 апреля. Ответственными за процедуру президент назначил главу кабмина Михаила Мишустина, а также руководителя РСПП Александра Шохина.

Также в утверждённом списке поручений президента по итогам декабрьского съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) значатся:

  • ускорение подключения до 2024 года домохозяйств к интернету,
  • подготовка предложения по мерам поддержки выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности,
  • предложения по господдержке климатических проектов по аналогии с инвестиционными и другие.

Ранее «Секрет» рассказывал, что в России для получения имущественных и инвестиционных вычетов впервые с 2022 года будут применять упрощённый порядок. В налоговой службе пояснили, что теперь россиянам не потребуется подавать декларации и предоставлять подтверждающие документы. Достаточно заполнить шаблон заявления, который придёт в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

Личный счет,Михаил Мишустин,Александр Шохин,Владимир Путин,Федеральная налоговая служба,Российский союз промышленников и предпринимателей,Правительство РФ,
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