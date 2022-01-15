В России появится новый налоговый вычет

Президент России Владимир Путин поручил ввести налоговый вычет за инвестиции в образование. Правительство России должно до 1 апреля внести коррективы в закон о налогах и сборах. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля. Речь идёт о вычетах с суммы расходов на развитие российских образовательных организаций по программам среднего профессионального образования.
К середине весны правительство, а также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) должны внести изменения в закон о налогах и сборах в части использования инвестиционного налогового вычета. Согласно предлагаемым обновлениям, региональные законы должны позволить плательщикам налогов на прибыль применять инвестиционный налоговый вычет.
Речь идёт о применении вычета «на развитие образовательных организаций регионов России, которые реализуют программы среднего профессионального образования», указано на сайте Кремля.
Исполнить данное поручение правительство должно до 1 апреля. Ответственными за процедуру президент назначил главу кабмина Михаила Мишустина, а также руководителя РСПП Александра Шохина.
Также в утверждённом списке поручений президента по итогам декабрьского съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) значатся:
Ранее «Секрет» рассказывал, что в России для получения имущественных и инвестиционных вычетов впервые с 2022 года будут применять упрощённый порядок. В налоговой службе пояснили, что теперь россиянам не потребуется подавать декларации и предоставлять подтверждающие документы. Достаточно заполнить шаблон заявления, который придёт в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России.