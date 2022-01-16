Часть пенсионеров в феврале получит прибавку

Прибавку к январской пенсии смогут получить неработающие пенсионеры в феврале 2022 года. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал бывший заместитель министр здравоохранения и соцразвития РФ, профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

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Их ждут доначисления на размер дополнительной индексации 2,7%.

«ПФР осуществит пересчет пенсий неработающим пенсионерам. Если ранее им индексация была произведена за январь в размере 5,9%, то далее доначисляется пенсия на размер дополнительной индексации 2,7%», - сказал финансист.

По его мнению, эта сумма будет доплачена в февральской пенсии, которую всем неработающим пенсионерам пересчитают по ставке индексации 8,6%.