Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-9° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
2 часа назад

Часть пенсионеров в феврале получит прибавку

Прибавку к январской пенсии смогут получить неработающие пенсионеры в феврале 2022 года. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал бывший заместитель министр здравоохранения и соцразвития РФ, профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Часть пенсионеров в феврале получит прибавку
Фото: ReutersReuters

Их ждут доначисления на размер дополнительной индексации 2,7%.

«ПФР осуществит пересчет пенсий неработающим пенсионерам. Если ранее им индексация была произведена за январь в размере 5,9%, то далее доначисляется пенсия на размер дополнительной индексации 2,7%», - сказал финансист.

По его мнению, эта сумма будет доплачена в февральской пенсии, которую всем неработающим пенсионерам пересчитают по ставке индексации 8,6%.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение о новой индексации пенсий. Повышение выплат в итоге станет рекордным за последние шесть лет.

Личный счет,Александр Сафонов,Владимир Путин,Финансовый университет,Пенсионный фонд РФ,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители