В России необходимо провести реформу пенсионной системы. Об этом заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева. По ее словам, необходимо ликвидировать обязательный накопительный пенсионный элемент.

По мнению Дмитриевой, с 2002 года НПФ и управляющие компании скопили 2,9 трлн рублей, которые «подвергаются бесконечным рискам». Поэтому, по словам депутата, необходимо рассмотреть вопрос о прекращении существования обязательного накопительного пенсионного элемента.

«Не замораживается каждый год, не продлевается замораживание, а она просто прекращает свое существование», — предложила Дмитриева, передает Telegram-канал ИА REGNUM.

Она также заявила, что реализуемая в России пенсионная реформа провалилась. По мнению Дмитриевой, необходимо провести аудит средств, находящихся в пенсионных фондах.