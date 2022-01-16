В России необходимо провести реформу пенсионной системы. Об этом заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева. По ее словам, необходимо ликвидировать обязательный накопительный пенсионный элемент.
По мнению Дмитриевой, с 2002 года НПФ и управляющие компании скопили 2,9 трлн рублей, которые «подвергаются бесконечным рискам». Поэтому, по словам депутата, необходимо рассмотреть вопрос о прекращении существования обязательного накопительного пенсионного элемента.
«Не замораживается каждый год, не продлевается замораживание, а она просто прекращает свое существование», — предложила Дмитриева, передает Telegram-канал ИА REGNUM.
Она также заявила, что реализуемая в России пенсионная реформа провалилась. По мнению Дмитриевой, необходимо провести аудит средств, находящихся в пенсионных фондах.
Ранее депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что пенсионная реформа в РФ усугубляет проблему молодежной безработицы, от чего экономика лишается самой важной части трудоспособного населения. За год с сентября 2020 года число трудящихся россиян в возрасте 20-29 лет сократилось на 460,5 тысяч человек.