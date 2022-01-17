Как оплатить проезд банковской картой «Мир», чтобы сэкономить

На январь 2022 года оплата проезда с помощью бесконтактной карты «Мир» доступна в 79 регионах РФ. Несколько областей также реализовали учет льгот держателя карты, что позволяет функционировать системе скидок для общественного транспорта.Преимущества оплаты картой «Мир»При оплате проезда картой «Мир» часть потраченных средств будет возвращена владельцу в виде кэшбека. Для льготной оплаты обычно требуется токенизированная карта «Мир» (добавленная в приложение для оплаты смартфоном). Необходимо установить на телефон приложение Mir Pay, Samsung Pay, Apple Pay или SberPay, подключенное через Сбербанк Онлайн.Условия акции по оплате проезда действуют на различные виды транспорта и в разных областях могут периодически изменяться. Узнать о действующих предложениях в своем регионе можно на сайте privetmir.ru в разделе «Акции на транспорт».Как оплатить проезд картой «Мир»Чтобы оплатить проезд, смартфон необходимо приложить на несколько секунд к считывающему устройству на терминалах, осуществляющих прием оплаты с банковских карт. В некоторых регионах акции на льготный проезд суммируются с местными видами социальной помощи, таких, как карта москвича, единая карта петербуржца и другие.Сколько можно сэкономитьСумма экономии зависит от условий акции в регионе. Во многих областях пассажиры могут сэкономить до 20 рублей на проезде. Для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области до конца 2022 года действует льготная оплата поездок в метрополитене. Тип оплатыРазмер скидки, рубли Бесконтактной картой21 Токенизированной картой через смартфон24 Бесконтактной картой петербуржца30 Картой «Мир» бесконтактно с привязанной картой петербуржца34 Акции на проезд в транспорте доступны не только пассажирам метро. Так, в автобусах г. Нефтеюганск при регулярной оплате картой «Мир» каждая пятая поездка будет стоить всего 1 рубль. А жителям г. Ноябрьск каждая третья поездка на автобусе обойдется в 2 раза дешевле.Возможные проблемыИногда оплата картой «Мир» не проходит через валидатор. Если такая ситуация повторилась неоднократно, следует проверить, не находится ли она в стоп-листе. Туда карта может попасть из-за ошибки процессинга или при недостаточной сумме средств на балансе для выполнения операции.Для разблокировки следует зарегистрировать карту в личном кабинете пассажира (адрес сайта можно уточнить в департаменте транспорта своего региона). После ввода номера и срока действия карты будет доступна информация по ней и действия для ее разблокировки.