Россиянам подсказали способ увеличить пенсию на 42%

Существует ряд способов повысить размер будущей пенсии. Об этом «Известиям» рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

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Так, один из них предполагает покупку пенсионных баллов для повышения своего пенсионного коэффициента. Для этого необходимо доплатить страховые взносы и уведомить ПФР, подав заявление лично, через портал «Госуслуги» или личный кабинет ПФ.

«Можно также продолжить работать. Пенсия ежегодно пересчитывается с учетом увеличения стажа и суммы дополнительно уплаченных взносов», – добавила Дайнеко.

Размер пенсии можно увеличить почти вдвое, если выйти на пенсию на 5 лет позже.

«При выходе на пенсию на пять лет позже положенного срока размер выплаты увеличится на 42%. Это связано с начислением премиальных коэффициентов при более позднем (чем положено по закону) обращении за начислением пенсии. Однако, если задержаться на работе всего на год, очевидной выгоды не будет», – пояснила эксперт.

Также увеличить размер пенсию можно за счет участия в добровольных пенсионных программах. Например, так делают участники программы софинансирования пенсии, которые с поддержкой государства сформировали уже больше 138 млрд рублей, отметила Дайнеко.

12 января президент России Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии россиян на 8,6% – чуть выше уровня инфляции. Как отметил глава государства, повысить пенсии таким образом нужно в связи с тем, что принятые ранее решения не позволят компенсировать россиянам рост их расходов, которые возникли из-за выросшей в 2021 году инфляции. Годом ранее она составляла 4,9%.