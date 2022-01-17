Россиянам подсказали способ увеличить пенсию на 42%

Существует ряд способов повысить размер будущей пенсии. Об этом «Известиям» рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
Так, один из них предполагает покупку пенсионных баллов для повышения своего пенсионного коэффициента. Для этого необходимо доплатить страховые взносы и уведомить ПФР, подав заявление лично, через портал «Госуслуги» или личный кабинет ПФ.
«Можно также продолжить работать. Пенсия ежегодно пересчитывается с учетом увеличения стажа и суммы дополнительно уплаченных взносов», – добавила Дайнеко.
Размер пенсии можно увеличить почти вдвое, если выйти на пенсию на 5 лет позже.
«При выходе на пенсию на пять лет позже положенного срока размер выплаты увеличится на 42%. Это связано с начислением премиальных коэффициентов при более позднем (чем положено по закону) обращении за начислением пенсии. Однако, если задержаться на работе всего на год, очевидной выгоды не будет», – пояснила эксперт.
Также увеличить размер пенсию можно за счет участия в добровольных пенсионных программах. Например, так делают участники программы софинансирования пенсии, которые с поддержкой государства сформировали уже больше 138 млрд рублей, отметила Дайнеко.
12 января президент России Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии россиян на 8,6% – чуть выше уровня инфляции. Как отметил глава государства, повысить пенсии таким образом нужно в связи с тем, что принятые ранее решения не позволят компенсировать россиянам рост их расходов, которые возникли из-за выросшей в 2021 году инфляции. Годом ранее она составляла 4,9%.
14 января первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что после индексации в 2022 страховой пенсии по старости ее средний размер достигнет 18 984 рублей.