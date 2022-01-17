Кто получит неполную зарплату за январь

Юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева в беседе с РИА Новости рассказала, в каких случаях зарплата за январь может быть ниже, чем обычно.

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Она отметила, что сотруднику полагается полная зарплата, установленная в трудовом договоре, если он получает оклад и отработал все рабочие дни по производственному календарю.

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«Если у работника был отпуск в январе или больничный, то оплата, действительно, будет ниже. Дело в том, что размер отпускных и больничных считается иначе, чем заработная плата», – пояснила Нечаева.

Как отметила эксперт, пособие на время больничного рассчитывается в зависимости от среднего заработка застрахованного, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности.

При расчете отпускных за основу берется другой показатель: при расчете среднего заработка учитывают доход за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя зарплата.

Директор по развитию человеческого капитала Московской школы управления «Сколково» Сергей Спасов отметил, что, хоть в январе люди фактически работают меньше, установленная норма рабочего времени так же меньше. Соответсвенно, в январе сотрудник получит полную зарплату, если ежемесячная зарплата состоит только из оклада, а также если у не было пропусков.

Меньший размер зарплаты в январе можно получить из-за пропуска рабочих дней и больничного. Спасов рассказал, что к «дорогим месяцам» относят январь, февраль и май: в эти месяцы «дорого» болеть и ходить в отпуск, так как норма рабочего времени меньше, чем обычно. Бывает и так, что зарплата состоит не только из оклада, но также премии, надбавки, компенсации. В такой ситуации в полном размере работодатель должен выплатить те части, которые считаются пропорционально от нормы рабочего времени. Общий доход за январь может быть меньше стандартного, если выплаты зависят от фактического количества рабочих дней или количественных результатов работы, ведь праздники уменьшили рабочее время, указал эксперт.