У россиян возникли сложности с расчетом пенсии

Треть участников опроса сервиса по поиску работы SuperJob не знают о формуле, по которой рассчитывается пенсия. Об этом сообщает РБК.

Респондентам задали вопрос, считают ли они справедливой пенсионную формулу для расчета пенсии по возрасту граждан, родившихся позже 1967 года. Выяснилось, что 34% участников опроса ничего о ней не знает. Наибольшая доля граждан, которые ответили таким образом, — среди людей до 34 лет (38%). По 31% — среди россиян от 35 до 44 лет и от 45 лет и старше.

29% участников опроса такой способ расчета пенсии сочли несправедливым. 5% граждан, напротив, считают его справедливым. 32% респондентов затруднились с ответом.

Новый порядок расчета пенсии вступил в силу в 2015 году. Для расчета пенсии по формуле необходимо умножить количество пенсионных баллов, присвоенных гражданину, на стоимость одного балла в год выхода на пенсию и к получившемуся числу прибавить размер фиксированной выплаты. Количество баллов зависит от продолжительности страхового стажа и величины заработка до 2002 года, а также страховых взносов, которые работодатель уплачивает с зарплаты сотрудника.

Также россиян в ходе опроса спросили, как бы они изменили пенсионную формулу. Чаще всего россияне предлагали вернуть прежний возраст выхода на пенсию, отменить пенсионные баллы, а также перейти на более прозрачную и понятную систему расчета пенсии. Также респонденты предлагали учитывать в формуле инфляцию, а также уровень цен и тарифов в конкретном регионе. Некоторые участники опроса заявили о необходимости вернуться к старому порядку расчета пенсий в зависимости от стажа и размера зарплаты, а также отказаться от солидарной пенсионной системы и ввести личную накопительную систему с наследованием пенсионного капитала.