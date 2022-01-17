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1 час назад

Какие особые льготы полагаются предпенсионерам

Россиянам предпенсионного возраста имеют право на освобождение от одного из имущественных и земельных налогов, а также прохождение диспансеризации с сохранением зарплаты. Об этом сообщил «Известиям» заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

Какие особые льготы полагаются предпенсионерам
Фото: ТАССТАСС

Предпенсионером считается тот гражданин, которому до пенсии осталось пять лет и менее.

Прокофьев рассказал, что предпенсионеры могут два дня в году потратить на диспансеризацию с сохранением зарплаты. Им также предоставляют гарантию трудовой занятости — за увольнение или отказ от приема на работу предпенсионеров работодателю грозит административная и уголовная ответственность. Кроме того, гражданину полагается бесплатное профессиональное переобучение и повышенное пособие по безработице.

Для признанных безработными предпенсионеров предусмотрен более длинный период выплаты пособия по безработице — 12 месяцев суммарно в течение полутора лет подряд, указала член Ростовской областной коллегии адвокатов им. Д. П. Баранова Виктория Рахубовская.

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Если страховой стаж предпенсионера составляет не менее 25 и 20 лет (для мужчин и женщин соответственно), то ему полагаются еще по две оплаченные пособием недели за каждый год работы сверх 25 и 20 лет. Максимальный период выплаты для них будет составлять 24 месяца в течение трех лет. Граждане, уволенные за нарушения трудовой дисциплины, лишены такой льготы.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года начал действовать федеральный закон, который дает предпенсионерам, оставшимся без работы в предпенсионном возрасте, право выйти на пенсию на два года раньше установленного срока. Гражданин сможет это сделать, если потерял работу в связи с увольнением в результате сокращения численности или штата (а также ликвидации организации), а страховой стаж составляет не меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

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