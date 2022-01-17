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43 минуты назад

Путин поручил распространить программу «Земский доктор» на выходцев из села

Президент Владимир Путин поручил распространить программу «Земский доктор» на молодых специалистов, которые хотят вернуться в родное село после получения образования. Это следует из перечня поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля.

Путин поручил распространить программу «Земский доктор» на выходцев из села
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

В настоящий момент медицинские специалисты, которые хотят вернуться в сельскую местность, где жили до отъезда, не могут получить выплату.

«Обеспечить внесение в программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» изменений, в соответствии с которыми возможность стать участниками указанных программ будет предоставлена лицам, завершившим обучение в медицинских образовательных организациях высшего образования, медицинских профессиональных образовательных организациях (в том числе обучавшимся на основании договора о целевом обучении) и изъявившим желание работать в медицинских организациях, расположенных в местах проживания», — говорится в тексте поручения.

Напомним, программа «Земский доктор», которая предусматривает выделение средств врачам, уезжающим в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет.

Личный счет,Владимир Путин,
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