Путин поручил распространить программу «Земский доктор» на выходцев из села

Президент Владимир Путин поручил распространить программу «Земский доктор» на молодых специалистов, которые хотят вернуться в родное село после получения образования. Это следует из перечня поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля.

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В настоящий момент медицинские специалисты, которые хотят вернуться в сельскую местность, где жили до отъезда, не могут получить выплату.

«Обеспечить внесение в программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» изменений, в соответствии с которыми возможность стать участниками указанных программ будет предоставлена лицам, завершившим обучение в медицинских образовательных организациях высшего образования, медицинских профессиональных образовательных организациях (в том числе обучавшимся на основании договора о целевом обучении) и изъявившим желание работать в медицинских организациях, расположенных в местах проживания», — говорится в тексте поручения.