Использование маткапитала расширят

Правительство РФ поддержало законопроект об использовании маткапитала на оплату детсадов, открытых индивидуальными предпринимателями. Об этом заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на заседании президиума думской фракции «Единой России», передает РИА Новости.
Парламентарий отметил, что законопроект должны принять в весеннюю сессию.
«Еще одна важная инициатива нашей партии это разрешение использования материнского капитала для оплаты детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями. Инициатива поддержана правительством, должны принять в эту сессию», – цитирует Турчака агентство.
Ранее Минтруд опубликовал проект постановления с коэффициентом индексации материнского капитала по фактической инфляции: в 2022 году размер этого вида господдержки увеличится на 8,4%. С февраля размер маткапитала на первого ребенка увеличится с нынешних 483,8 тысячи рублей до 524,5 тысячи рублей, на второго – до 693,1 тысячи рублей (сейчас 639,4 тысячи рублей).
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила о необходимости наделить одного из членов семьи правом на использование средств материнского капитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение, выходящее за рамки ОМС.