Использование маткапитала расширят

«Еще одна важная инициатива нашей партии это разрешение использования материнского капитала для оплаты детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями. Инициатива поддержана правительством, должны принять в эту сессию», – цитирует Турчака агентство.

Ранее Минтруд опубликовал проект постановления с коэффициентом индексации материнского капитала по фактической инфляции: в 2022 году размер этого вида господдержки увеличится на 8,4%. С февраля размер маткапитала на первого ребенка увеличится с нынешних 483,8 тысячи рублей до 524,5 тысячи рублей, на второго – до 693,1 тысячи рублей (сейчас 639,4 тысячи рублей).