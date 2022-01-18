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1 час назад

В Госдуму внесли поправки об индексации пенсий

В Государственную думу России были внесены поправки, касающиеся индексации пенсий для граждан страны на 8,6% с 1 января текущего года. Соответствующая инициатива поступила от правительства.

В Госдуму внесли поправки об индексации пенсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изменения были внесены в законопроект о социальной пенсии для малочисленных народов Севера, который уже был принят в первом чтении. С соответствующим документом можно ознакомиться в электронной базе данных Госдумы.

Ранее председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко указала, что индексация пенсий для россиян будет оформляться с 1 января 2022 года независимо от того, когда окажется принят устанавливающий ее закон. Такое увеличение выплат пенсионерам, по ее мнению, послужит помощью для тех, кто больше всего пострадал от скачка цен в ушедшем году.

Личный счет,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,Госдума,
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