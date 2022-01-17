Какие выплаты россияне начнут получать автоматически

С 1 января 2022 года россияне будут получать автоматически, без сбора и предоставления документов, еще 11 социальных выплат, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, пишет Ura.ru.
«С 1 января 2022 года еще несколько мер социальной поддержки назначаются и выплачиваются гражданам проактивно, без сбора и предоставления документов. В частности, пострадавшим при аварии на Чернобыльской АЭС, семьям погибших военнослужащих и работников органов силовых структур. То есть порядка 11 мер социальной поддержки переданы на администрирование Пенсионного фонда в рамках работы Правительства страны «Социальное казначейство», — сказала Стенякина.
Она напомнила, что первыми автоматически начисляемыми
мерами поддержки стали материнский капитал и выплаты на детей в период пандемии. По ее словам, благодаря создаваемой вокруг ПФР и других структур информационной системе, проактивно назначаемых выплат будет с каждым годом все больше.
Стенякина отметила, что те, кто ни разу не оформлял пособие, должны обратиться в ПФР или офис МФЦ по месту жительства.