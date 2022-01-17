Какие выплаты россияне начнут получать автоматически

«С 1 января 2022 года еще несколько мер социальной поддержки назначаются и выплачиваются гражданам проактивно, без сбора и предоставления документов. В частности, пострадавшим при аварии на Чернобыльской АЭС, семьям погибших военнослужащих и работников органов силовых структур. То есть порядка 11 мер социальной поддержки переданы на администрирование Пенсионного фонда в рамках работы Правительства страны «Социальное казначейство», — сказала Стенякина.