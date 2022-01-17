Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 76.04EUR 86.86
Войти в почту
1 час назад

Какие выплаты россияне начнут получать автоматически

С 1 января 2022 года россияне будут получать автоматически, без сбора и предоставления документов, еще 11 социальных выплат, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, пишет Ura.ru.

Какие выплаты россияне начнут получать автоматически
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 1 января 2022 года еще несколько мер социальной поддержки назначаются и выплачиваются гражданам проактивно, без сбора и предоставления документов. В частности, пострадавшим при аварии на Чернобыльской АЭС, семьям погибших военнослужащих и работников органов силовых структур. То есть порядка 11 мер социальной поддержки переданы на администрирование Пенсионного фонда в рамках работы Правительства страны «Социальное казначейство», — сказала Стенякина.

Она напомнила, что первыми автоматически начисляемыми

мерами поддержки стали материнский капитал и выплаты на детей в период пандемии. По ее словам, благодаря создаваемой вокруг ПФР и других структур информационной системе, проактивно назначаемых выплат будет с каждым годом все больше.

Стенякина отметила, что те, кто ни разу не оформлял пособие, должны обратиться в ПФР или офис МФЦ по месту жительства.

Личный счет,Екатерина Стенякина,Пенсионный фонд РФ,Госдума,РИА Ura.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители