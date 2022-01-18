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31 минуту назад

До 520 тысяч: как получить двойной налоговый вычет за квартиру

В Госдуме рассказали, что в случае покупки квартиры в браке оба супруга могут оформить налоговый вычет. Как сообщает РИА Новости, в итоге его общая сумма может достигнуть 520 тыс. рублей.

Как получить двойной налоговый вычет за квартиру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самые крупные вычеты в России полагаются за покупку жилья. От налогов в таком случае освобождается сумма в два миллиона рублей (если квартира дороже - сумма вычета не изменится). Покупатель жилья может запросить у государства только 13 процентов от суммы, не более 260 тыс. рублей.

Если же квартира была куплена в браке, каждый из супругов может получить налоговый вычет в 260 тыс. При этом недвижимость должна стоить не менее четырех миллионов рублей.

Зарабатывать на аренде квартир стало невыгодно

В Думе отметили, что в вычете откажут, если квартира была куплена у родственников.

Ранее в России приняли поправки, освобождающие россиян от необходимости лично подавать декларацию 3-НДФЛ для получения некоторых налоговых вычетов. С конца мая 2021 года россияне могут получить их с помощью онлайн-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а деньги возвращаются за 15 дней с момента подачи заявления.

О самой возможности получить вычет в упрощенном порядке указывает автоматически предзаполненное заявление в личном кабинете - оно формируется по итогам 20-дневной проверки полученных от банка сведений.

На социальные вычеты, к примеру, на обучение и лечение, нововведение не распространится.

Личный счет,Госдума,
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