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1 час назад

Россиян предупредили о подорожании сладостей

Производители кондитерских изделий предупредили торговые сети о том, что повысят цены на свою продукцию с 1 февраля. Об этом пишут «Известия». В частности, в сети «Верный» заявили, что компания Mondelez (производит бренды Alpen Gold и Oreo) намерена увеличить стоимость продукции до 19%, «Хлебпром» (торты «Услада» и шоколад «Частная галерея») — до 23%, «Славянка» («Чудо» и «Левушка») — до 18%, «Объединенные кондитеры» («Красный Октябрь», «Бабаевский», «Рот Фронт») — до 18% и Ferrero (Raffaello и Kinder) — на 6%.

Как рассказал изданию источник в одной из торговых сетей, кондитеры объяснили подорожание с увеличением себестоимости продукции. За год пальмовое масло подорожало на 40%, мука высшего сорта — на 15%, меланжа (яичный полуфабрикат) — более чем на 50%, деревянных паллет — более чем на 75%, подчеркнул собеседник.

Предприятия кондитерской промышленности идут на повышение цен в крайнем случае, когда уже не в силах сдерживать увеличение себестоимости, отметил исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин.

В Минэкономразвития отметили, что на увеличение расходов на кондитерские изделия во многом влияют мировые цены на сахар. За 2021 год индекс цен на сахар ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) вырос на 37,5%, фьючерсные цены на сахар-сырец — на 38,9%, белый сахар — на 25,5%. В министерстве подчеркнули, что динамика связана с глобальным дефицитом сахара из-за неурожая в Бразилии, растущим производством биотоплива, удорожанием логистических услуг, а также опасением роста спроса со стороны Китая.

Цены на красную икру взлетят

В Минсельхозе сообщили, что в России не наблюдается массового тренда на повышение стоимости кондитерских изделий, но на рынке возможны отдельные случаи ценового пересмотра на конкретные наименования продукции конкретных производителей.

13 января Росстат сообщил, что инфляция в России в декабре 2021 года составила 0,82%, а в целом за 2021 год - 8,39%. 14 января министр финансов Антон Силуанов заявил, что пик инфляции в России пройден. Глава Минфина отметил, что причины высокой инфляции кроются в монетарной политике Центробанка, но она, как указал Силуанов, была вызвана необходимостью поддержать граждан и экономику в условиях ограничительных мер из-за пандемии.

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