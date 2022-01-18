Россиян могут освободить от одного налога

В России намерены полностью освободить от уплаты НДФЛ доходы физлиц от продажи вторсырья, в частности, пластика, стекла, резины, макулатуры. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ, которые Минпромторг разослал бизнесу.
В предыдущей версии поправок предлагалось освободить от НДФЛ только доходы до 4 тысяч рублей. Налоговыми агентами становились покупатели, в том числе переработчики. Согласно новой версии, это положение остается только для доходов от продажи лома и отходов черных и цветных металлов.
В Минфине отметили, что в настоящее время физлица при продаже отходов, находящихся в их собственности более трех лет, освобождаются от уплаты НДФЛ. При сдаче вторсырья, которое в собственности менее трех лет, гражданам полагается налоговый вычет в размере 250 тысяч рублей. С 1 января 2022 года россиянам не нужно заполнять налоговые декларации на доходы до этой суммы.
Новая норма значительным образом не отразится на снятии административного барьера для физических лиц-ломосдатчиков и не сможет в достаточной мере содействовать прозрачности и стабильности ломозаготовительного бизнеса, считают в ассоциации «Руслом.ком».
«Отмена НДФЛ на все вторичные ресурсы, образуемые в быту, будет способствовать развитию экономики замкнутого цикла за счет устранения барьеров между населением и бизнесом, заинтересованным в получении вторсырья», — полагает исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев.
Эксперт «Лаборатории ESG» центра социального проектирования «Платформа» Павел Склянчук положительно оценил законопроект. По словам эксперта, он сможет вовлечь в экономику рециклинга тысячи граждан, у которых ранее не было опыта сдачи вторсырья.
В среднем на отходах, которые не являются ломом, человек может заработать не более 150–200 тысяч рублей в год, а на ломах - сотни тысяч, указала член научно-технического совета Росприроднадзора, член комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева.
Директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный считает, что для металла необлагаемых 4 тысяч весьма мало. Он считает нулевую ставку налогу более эффективной. В настоящее время граждане, продающие лома на сумму до 250 тысяч рублей, не уплачивают НДФЛ. При принятии проекта доход более 4 тысяч рублей будет облагаться налогом.
«Если ломозаготовители в России станут налоговыми агентами при ставке НДФЛ 13%, возможны два сценария развития: либо увеличится стоимость лома на 13% (при условии сохранения уровня текущих цен для физлиц и минимизации риска снижения ломозаготовки), либо уменьшится вознаграждение для физлиц на те же 13%, что даст нежелательные конкурентные преимущества неблагонадежным игрокам», — говорится в отзыве ассоциации на законопроект.
Рост стоимости лома может повлечь за собой очередное подорожание металлопродукции для строительства, предупредил соучредитель технопарка «Юг-Мет» Евгений Коняхин.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров сообщил о необходимости освободить россиян от уплаты налога для физлиц на доход сделки по продаже унаследованной недвижимости. Он отметил, что по закону россияне обладают правом продать унаследованное недвижимое имущество только по истечении трех лет владения собственностью. Однако, по словам Федорова, это правило создает трудности для наследников, которые уже обладают собственным жильем и планируют расстаться с наследством.