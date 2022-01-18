Россиян могут освободить от одного налога

В России намерены полностью освободить от уплаты НДФЛ доходы физлиц от продажи вторсырья, в частности, пластика, стекла, резины, макулатуры. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ, которые Минпромторг разослал бизнесу.

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В предыдущей версии поправок предлагалось освободить от НДФЛ только доходы до 4 тысяч рублей. Налоговыми агентами становились покупатели, в том числе переработчики. Согласно новой версии, это положение остается только для доходов от продажи лома и отходов черных и цветных металлов.

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В Минфине отметили, что в настоящее время физлица при продаже отходов, находящихся в их собственности более трех лет, освобождаются от уплаты НДФЛ. При сдаче вторсырья, которое в собственности менее трех лет, гражданам полагается налоговый вычет в размере 250 тысяч рублей. С 1 января 2022 года россиянам не нужно заполнять налоговые декларации на доходы до этой суммы.

Новая норма значительным образом не отразится на снятии административного барьера для физических лиц-ломосдатчиков и не сможет в достаточной мере содействовать прозрачности и стабильности ломозаготовительного бизнеса, считают в ассоциации «Руслом.ком».

«Отмена НДФЛ на все вторичные ресурсы, образуемые в быту, будет способствовать развитию экономики замкнутого цикла за счет устранения барьеров между населением и бизнесом, заинтересованным в получении вторсырья», — полагает исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев.

Эксперт «Лаборатории ESG» центра социального проектирования «Платформа» Павел Склянчук положительно оценил законопроект. По словам эксперта, он сможет вовлечь в экономику рециклинга тысячи граждан, у которых ранее не было опыта сдачи вторсырья.

В среднем на отходах, которые не являются ломом, человек может заработать не более 150–200 тысяч рублей в год, а на ломах - сотни тысяч, указала член научно-технического совета Росприроднадзора, член комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева.

Директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный считает, что для металла необлагаемых 4 тысяч весьма мало. Он считает нулевую ставку налогу более эффективной. В настоящее время граждане, продающие лома на сумму до 250 тысяч рублей, не уплачивают НДФЛ. При принятии проекта доход более 4 тысяч рублей будет облагаться налогом.

«Если ломозаготовители в России станут налоговыми агентами при ставке НДФЛ 13%, возможны два сценария развития: либо увеличится стоимость лома на 13% (при условии сохранения уровня текущих цен для физлиц и минимизации риска снижения ломозаготовки), либо уменьшится вознаграждение для физлиц на те же 13%, что даст нежелательные конкурентные преимущества неблагонадежным игрокам», — говорится в отзыве ассоциации на законопроект.

Рост стоимости лома может повлечь за собой очередное подорожание металлопродукции для строительства, предупредил соучредитель технопарка «Юг-Мет» Евгений Коняхин.