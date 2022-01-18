Россияне потратили миллиарды на лекарства от COVID-19

Траты россиян на лекарства против коронавируса в 2021 году, по данным единой системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак», превысили 64 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

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Самые большие траты пришлись на противовирусный препарат умифеновир (16,8 млрд рублей), иммуномодулятор интерферон-альфа-2b (7,2 млрд руб.), средство для лечения COVID-19 фавипиравир (2,9 млрд рублей), кортикостероид дексаметазон (1 млрд рублей), а также метилпреднизолон (0,8 млрд рублей).

Больше всего денег потратили москвичи и жители Подмосковья (по 5 млрд рублей), а также Краснодарского края (3 млрд рублей).

В общей сложности в стране продали 144 млн упаковок препаратов, рекомендованных при лечении COVID-19.

Ранее в январе компания «Эвотор» сообщила, что успокоительные средства для нервной системы, которые продаются в несетевых аптеках РФ без рецепта, за год подорожали на 12,5%.