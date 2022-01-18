Россияне потратили миллиарды на лекарства от COVID-19

Траты россиян на лекарства против коронавируса в 2021 году, по данным единой системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак», превысили 64 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Самые большие траты пришлись на противовирусный препарат умифеновир (16,8 млрд рублей), иммуномодулятор интерферон-альфа-2b (7,2 млрд руб.), средство для лечения COVID-19 фавипиравир (2,9 млрд рублей), кортикостероид дексаметазон (1 млрд рублей), а также метилпреднизолон (0,8 млрд рублей).
Больше всего денег потратили москвичи и жители Подмосковья (по 5 млрд рублей), а также Краснодарского края (3 млрд рублей).
В общей сложности в стране продали 144 млн упаковок препаратов, рекомендованных при лечении COVID-19.
Ранее в январе компания «Эвотор» сообщила, что успокоительные средства для нервной системы, которые продаются в несетевых аптеках РФ без рецепта, за год подорожали на 12,5%.
Также сообщалось, что с 1 января начался эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств в России. Продажи начались пока в трех пилотных регионах — Москве, Московской и Белгородской областях. Теперь граждане могут купить онлайн любые рецептурные лекарства, кроме наркотических и психотропных, а также спиртосодержащих препаратов с долей этилового спирта более 25%.