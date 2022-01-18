Россияне решили продать «красивую» дату для свадьбы

На сайтах объявлений появились предложения о продаже места на регистрацию брака в «красивую» дату 02.02.2022. Влюбленным предлагается заплатить от 15 до 500 тыс. рублей, пишет РЕН ТВ.

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При этом продавцы заявляют, что забронировали дату в ЗАГСе и просто готовы переоформить ее на покупателя.

По данным издания, дешевле всего – за 15 тыс. рублей – можно купить место на «красивую дату» в ЗАГСе Воронежа. Дороже всего придется заплатить в Ростовской области и Хабаровске.

За регистрацию брака 02.02.22 в городе Пушкине на интернет-сервисах объявлений просят 500 тыс. рублей, отмечает «Российская газета».

В комитете по делам ЗАГС Санкт-Петербурга пояснили, что даты и время регистрации брака не продаются. Получить их можно только при подаче заявления в самом ЗАГСе или на портале госуслуг. В самих ЗАГСах посоветовали не связываться с такими объявлениями, так как есть большой риск нарваться на мошенников.

В свою очередь в пресс-службе столичного управления ЗАГС сообщили, что прием заявлений на 02.02.22 в Москве уже завершен.

«В этот день планируют пожениться более 400 пар. На остальные красивые даты прием заявлений еще активно ведется», - отметили в управлении.