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1 час назад

Россияне стали меньше доверять рублю

Доллар и евро наращивают позиции в качестве средства для накоплений. Лишь 23% россиян воспринимают рубль как самую надежную валюту для сбережений. Такие данные опроса приводит сервис SuperJob. Отмечается, что данный показатель является минимальным с 2007 года.

Россияне стали меньше доверять рублю
Фото: ТАССТАСС

Хранить деньги в долларах и евро на сегодняшний день предпочитает наибольшая доля россиян - 46% и 44% соответственно.

Исследование показало, что респонденты более старшего возраста с большим доверием относятся рублю и с меньшим – к доллару. Больше всего тех, кто предпочитает хранить сбережения в долларах и евро, — среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц. 41% респондентов считает, что сбережения стоит хотя бы частично хранить в рублях. Для сравнения: в 2021 году этот показатель достигал 48%, а в 2014 году — 71%.

Рубль понес геополитический ущерб

Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин заявил агентству «Прайм», что у рубля еще есть шансы на укрепление. По словам эксперта, если инвесторы заинтересуются показателем платежного баланса еврозоны и европейскими активами, это «пагубно скажется на долларе». В таком случае курс доллара может упасть до 72 рублей, предположил Брагин.

Личный счет,Владимир Брагин,
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