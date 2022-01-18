Россияне стали меньше доверять рублю

Доллар и евро наращивают позиции в качестве средства для накоплений. Лишь 23% россиян воспринимают рубль как самую надежную валюту для сбережений. Такие данные опроса приводит сервис SuperJob. Отмечается, что данный показатель является минимальным с 2007 года.

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Хранить деньги в долларах и евро на сегодняшний день предпочитает наибольшая доля россиян - 46% и 44% соответственно.

Исследование показало, что респонденты более старшего возраста с большим доверием относятся рублю и с меньшим – к доллару. Больше всего тех, кто предпочитает хранить сбережения в долларах и евро, — среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц. 41% респондентов считает, что сбережения стоит хотя бы частично хранить в рублях. Для сравнения: в 2021 году этот показатель достигал 48%, а в 2014 году — 71%.