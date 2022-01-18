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1 час назад

В Госдуме напомнили россиянам о неочевидных льготах

В Государственной думе назвали неочевидные льготы, о которых граждане могут не знать. Список мер поддержки появился на странице Госдумы в соцсети «ВКонтакте».

В Госдуме напомнили россиянам о неочевидных льготах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, депутаты сообщили, что семьи с двумя детьми и более не должны платить НДФЛ при продаже квартиры с целью улучшения жилищных условий. Для освобождения от НДФЛ необходимо приобрести новое жилье большей площадью и кадастровой стоимостью в том же году, в котором было продано предыдущее жилье, или не позднее 30 апреля следующего года.

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Стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн рублей, а в собственности у членов семьи не может находиться квартира, площадь которой составляет более 50% от метража нового жилья.

В Госдуме также напомнили, что пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество. Льгота распространяется на один объект каждого вида: одну квартиру, один гараж, один земельный участок и т.д.

Пенсионеры, инвалиды I и II групп, семьи с детьми-инвалидами освобождаются от уплаты налога на 6 соток земли и платят его только за превышающую площадь.

Еще одним пунктом в списке оказалось право на бесплатные лекарства для детей до трех лет, а в многодетных семьях - для детей до 6 лет. Рецепт на бесплатные лекарства выписывает педиатр, получить медикаменты можно в обслуживающих льготников аптеках.

Семьи, которые платят за услуги ЖКХ больше максимально допустимой суммы от дохода семьи ежемесячно, могут обратиться за получением субсидии. Максимально допустимые суммы на оплату ЖКУ варьируются в зависимости от региона.

Ветеранам, инвалидам и многодетным семьям также положены компенсации на оплату ЖКУ.

Семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года, могут получать дополнительные выплаты в размере детского регионального прожиточного минимума, если доход на одного члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Парламентарии также напомнили о возможности получить налоговые вычеты за покупку квартиры, платное образование и лечение, спорт и другие расходы.

Личный счет,Госдума,
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