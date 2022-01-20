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1 час назад

Власти хотят уравнять зарплаты бюджетников в разных регионах

Власти хотят уравнять зарплаты бюджетников в разных регионах

Власти хотят уравнять зарплаты бюджетников в разных регионах
Фото: Evo-newsEvo-news

Власти Российской Федерации хотят привести зарплаты бюджетников к единому уровню вне зависимости от региона. Об этом написали в одном из российских изданий.

Как сообщают источники издания, Кабинет Министров РФ намерен устранить зарплатное неравенство бюджетных служащих в разных регионах. На сегодняшний день проходят обсуждения и поиск возможных механизмов, которые позволят привести оклады к единому показателю.

Основной задачей правительства является повышение окладов сотрудников из тех регионов, которые наиболее отстают от среднестатистического показателя. В первую очередь, планируется повышение зарплат сотрудников региональных медицинских, образовательных, научных и культурных учреждений. С этой целью в правительстве организованы рабочие группы, результатом их работы которых должна стать реформированная система оплаты труда.

Напомним, что задачу о пересмотре зарплат работникам бюджетных сфер поставил президент России Владимир Путин. Кроме того, что заработные платы сотрудников бюджетных организаций не должны быть ниже суммы среднерегионального размера зарплат, действия властей должны быть направлены на обеспечение опережающего роста окладов этим категориям сотрудников.

Как сообщили в Росстате, самая большая разница между окладами и размером средней заработной платы в регионах зафиксирована в категории учителей – 5,3 раз, медработников – 5 и работников сферы культуры – 4,5 раз.

Личный счет,Зарплата врачей,Владимир Путин,
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