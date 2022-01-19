Какие купюры валют опасно хранить дома

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что сегодня из банкнот иностранных государств опасно хранить 500 евро и 100 долларов. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

Фото: ТАСС ТАСС

Он отметил, что с банкнотой номиналом 500 евро могут возникнуть сложности в европейских странах, так как там такие купюры обслуживают неохотно. Кроме того, вопрос может вызвать и их происхождение, ведь банкноты такого номинала перестали печатать еще в 2016 году, а в 2019 году стали изымать из оборота, указал Переславский.

«Причина – в популярности таких купюр у теневого сектора, кроме того их часто используют для хранения в сейфах или ячейках», — отметил он.

По словам эксперта, банкнота в 100 долларов также несет риски: можно столкнуться с подделкой, если банкноты хранятся достаточно давно. Переславский рекомендует поменять их в банке на другие, то есть прогнать через валютный счет. Это создаст уверенность в их подлинности, заявил эксперт.

Он также отметил, что из-за опасности кражи, инфляции хранить наличные любого номинала следует с осторожностью.

«За 2021 год индекс роста цен в Европе составил около 5%, в США он равен 7%, то есть доллар стал дешевле на 7%, а евро – на 5%», — подчеркнул собеседник агентства.

Он уверен, что в 2022 году инфляция на Западе будет выше приемлемых для центробанков значений, поэтому эти валюты целесообразно защищать от обесценивания как минимум через еврооблигации, чтобы они давали какой-то доход.