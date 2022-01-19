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1 час назад

Россиянам повышение пенсий с февраля

Пенсионеры получат проиндексированные на 8,6% пенсии уже в феврале. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, передает ТАСС.

Она выразила надежду, что до конца января законопроект об индексации пенсий на 8,6% будет принят.

«Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена», - пояснила Бибикова.

Правительство России ранее внесло предложение об индексации пенсий на 8,6% в виде поправок к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, который прошел первое чтение. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков позже сообщил, что во втором и в третьем чтении поправки будут приняты 20 января. После этого средний размер страховой пенсии составит 18 984 рублей.

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Инициатива повышения пенсий выше уровня фактической инфляции принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.

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