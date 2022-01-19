Россиян предупредили о подорожании импортных товаров

Импортеры алкогольных товаров, косметики, бытовой химии и электроники заявили о возможном росте цен из-за новых норм утилизации отходов, пишет РБК.

Фото: ТАСС ТАСС

14 крупных деловых объединений импортеров алкоголя, косметики, бытовой химии и компьютеров направили соответствующее письмо в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко. По их словам, цены вырастут, если для ввозимой из-за рубежа продукции будут приняты более строгие нормы утилизации товаров и упаковки, чем для российских производителей или поставщиков из стран ЕАЭС, куда входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Видео дня

Минприроды в конце прошлого года доработало поправки в законопроект «Об отходах производства и потребления» и статью 8 закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 20 января предлагаемые поправки обсудят на совещании у Абрамченко, после этого документ направят на рассмотрение в Госдуму.

Поправки предполагают ужесточение действующего в России с 2015 года механизма расширенной ответственности производителя (РОП), в частности, самостоятельную утилизацию использованных товаров или упаковки или уплату экосбора в бюджет. Как пояснили авторы письма, в соответствии с текущей редакцией законопроекта, на импортеров товаров из стран, не входящих в ЕАЭС, накладываются дополнительные обременения. Они включают уплату экосбора или предоставление банковских гарантий, если импортеры планируют самостоятельно утилизировать товары и упаковку. Компании также должны будут предоставить договоры поручительства от переработчиков при каждом ввозе товаров.

Как говорится в письме, эти меры могут привести к росту цен на продукцию, аналоги которой не производятся в России, например, шины для спецтехники для добывающей промышленности. Как показывают предварительные расчеты, расходы импортеров по исполнению РОП вырастут как минимум вдвое, что повысит конечную стоимость продукта.

В свою очередь представитель Абрамченко заявила, что предпосылок для повышения цен нет.

«Ответственность бизнеса существует уже не один год. Сейчас речь идет об установлении прозрачной системы и введении контроля за реализацией бизнесом своих обязательств», — заключила представитель вице-премьера.