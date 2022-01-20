Россияне скупают экспресс-тесты на коронавирус

За последнюю неделю в России резко выросли розничные продажи экспресс-тестов на COVID-19, масок и санитайзеров. По ряду категорий они возросли в 7 раз, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные опроса, проведенного среди крупных аптечных сетей, интернет-аптек и маркетплейсов. Это происходит на фоне новостей о быстром распространении нового штамма «омикрон».

Отмечается, что с 7 по 13 января 2022 года реализация экспресс-тестов в «Аптечной сети 36,6» превысила на 20% показатель, который был неделей ранее. В Москве прирост оценивается в 32%, до 3982 экспресс-тестов. А по сравнению с таким же периодом 2021 года общий показатель вырос на 34% почти во всех регионах. На Ozon увеличились продажи экспресс-тестов на 40%, у «Сбер еаптеки» – на 70%.

Генеральный директор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов отметил, что москвичи активно скупают экспресс-тесты, так как не все хотят сообщать о своем заболевании в официальные органы. Точность у экспресс-тестов считается низкой, малодостоверным такой тест может быть и в инкубационный период, отметил заведующий терапевтической клиникой Европейского медицинского центра Владимир Сибирский.

С 10 по 16 января 2022 года у сети «Инвитро» увеличилось число проведенных ПЦР-тестов на коронавирус в натуральном выражении на 6% в сравнении с предыдущей неделей, у «Гемотеста» – на 8,6%, заявили их представители.

У KDL выручка от аналогичной услуги за аналогичный период возросла на 34% при неизменных ценах, подчеркнула директор по маркетингу Мария Корсунская.

Также в аптеках и на маркетплейсах зафиксирован рост спроса и на средства индивидуальной защиты (СИЗ), в частности, маски, респираторы и санитайзеры. В «Аптечной сети 36,6» продажи масок и антисептиков с 7 по 13 января 2022 года увеличились на 14 и 7% к предыдущей неделе соответственно. По отношению к аналогичному периоду 2021 года прирост продаж антисептиков достиг 10%. Продажи масок, напротив, сократились на 42%. Наибольший рост спроса аптеки сети зафиксирован в Москве и Ленинградской области, где продажи выросли на 21%, заявил представитель компании.

В аптечной сети «Ригла» за аналогичный период наблюдалось увеличение продаж в натуральном выражении по всем категориям СИЗ на 25% к предыдущей неделе, рассказала коммерческий директор компании Наталья Бурдина.

Продажи антисептиков и масок в «Сбер еаптеке» выросли на 61% к предыдущей неделе. Сервис «Самокат» продал на 30% больше масок. По словам представителя Wildberries, спрос на маркетплейсе на маски и санитайзеры остается стабильным. Он отметил, что зачастую россияне покупают большие упаковки.