Бывшего депутата Госдумы заочно арестовали за невыплату зарплат на 200 млн рублей

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-депутата Госдумы, бывшего владельца промышленной группы «Новик» Алексея Лященко по делу о невыплате зарплат сотрудникам холдинга. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на пресс-службу суда. Начальника радиотехнических войск ВКС генерала Кобана арестовали за взятку Отмечается, что судья вынес решение об аресте на два месяца с момента экстрадиции Лященко из-за рубежа либо задержания обвиняемого на территории России. По данным СМИ, экс-депутат задолжал работникам «Новика» более 200 млн рублей. Группа «Новик» в течение нескольких лет была одним из главных операторов по ремонту и восстановлению технической готовности кораблей и подлодок Военно-морского флота (ВМФ), отмечает Ura.ru. В 2019 году компания начала процедуру банкротства, при этом в СМИ стали появляться сообщения о многомиллионных задолженностях перед работниками предприятия. Позже по факту произошедшего возбудили уголовное дело о невыплате заработной платы, повлекшей тяжкие последствия.