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29 минут назад

Россиян предупредили о проблемах при отключении от SWIFT

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст заявил, что отключение РФ от межбанковской системы SWIFT усложнило бы получение пенсий и зарплат россиянами, проживающими за рубежом. Также с проблемами могут столкнуться и иностранные граждане, которые работают на российские компании и находятся за рубежом. Его слова приводит агентство «Прайм».

«В гипотетической ситуации отключения российских банков от SWIFT под угрозой будут любые трансграничные операции как для физических, так и юридических лиц. Помимо очевидных экспортно-импортных операций, это может привести к усложнению некоторых бытовых ситуаций. Например, с трудностями могут столкнуться те, кто получают зарплаты или пенсии из России», — подчеркнул Шуст.

Эксперт считает, что в дальнейшем при отсутствии иных санкционных ограничений финансовые организации найдут альтернативы SWIFT в передаче трансграничных сообщений, например, через двусторонние соглашения. В то же время Шуст отмечает, что такие решения невозможно быстро реализовать и они сопряжены с заведомо высокими издержками на трансграничные расчеты.

«Банки потеряют миллиарды»: РФ передумали отключать от SWIFT

Эксперт отметил, что у российских граждан и компаний российского происхождения, находящихся за границей, не так много возможностей минимизации рисков.

«Единственный способ – в качестве запасного варианта иметь счет в местном банке, чтобы пользоваться им в случае отсутствие доступа к российскому счету. К сожалению, это не решит проблему получения денег из России», — подытожил Шуст.

Ранее в январе в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены рассматривают возможность запретить операции с первичным и вторичным госдолгом России. Кроме того, они выступают за введение санкций против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон по-прежнему рассматривает возможность отключения России от SWIFT.

Личный счет,Видео,Администрация США,
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