Россиян предупредили о проблемах при отключении от SWIFT

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст заявил, что отключение РФ от межбанковской системы SWIFT усложнило бы получение пенсий и зарплат россиянами, проживающими за рубежом. Также с проблемами могут столкнуться и иностранные граждане, которые работают на российские компании и находятся за рубежом. Его слова приводит агентство «Прайм».

«В гипотетической ситуации отключения российских банков от SWIFT под угрозой будут любые трансграничные операции как для физических, так и юридических лиц. Помимо очевидных экспортно-импортных операций, это может привести к усложнению некоторых бытовых ситуаций. Например, с трудностями могут столкнуться те, кто получают зарплаты или пенсии из России», — подчеркнул Шуст.

Эксперт считает, что в дальнейшем при отсутствии иных санкционных ограничений финансовые организации найдут альтернативы SWIFT в передаче трансграничных сообщений, например, через двусторонние соглашения. В то же время Шуст отмечает, что такие решения невозможно быстро реализовать и они сопряжены с заведомо высокими издержками на трансграничные расчеты.

Эксперт отметил, что у российских граждан и компаний российского происхождения, находящихся за границей, не так много возможностей минимизации рисков.

«Единственный способ – в качестве запасного варианта иметь счет в местном банке, чтобы пользоваться им в случае отсутствие доступа к российскому счету. К сожалению, это не решит проблему получения денег из России», — подытожил Шуст.