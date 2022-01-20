Пластиковым картам предрекли полное исчезновение

В ближайшие годы пластиковые кредитные карты перестанут пользоваться спросом. Об этом РИА Новости заявил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

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«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», — считает он.

Эксперт полагает, что максимум 15% клиентов будут пользоваться пластиковыми карточками через несколько лет. При этом выбирать их они будут не из-за удобства проведения операций, а из-за восприятия кредиток как «красивого аксессуара», отметил Спиваков.

Ипотека, по его мнению, будет все больше уходить в онлайн. В настоящее время главным препятствием для перехода на полностью удаленные ипотечные сделки является необходимость идентификации при открытии счета для новых клиентов, а также при оформлении усиленной квалифицированной электронной подписи, подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, по его словам, 50-70% застройщиков в Москве и Московской области уже готовы проводить удаленные сделки. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке Санкт-Петербурга. В то же время Спиваков отметил, что региональные застройщики не спешат переходить в онлайн.