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40 минут назад

Пластиковым картам предрекли полное исчезновение

В ближайшие годы пластиковые кредитные карты перестанут пользоваться спросом. Об этом РИА Новости заявил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Пластиковым картам предрекли полное исчезновение
Фото: ТАССТАСС

«Паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит как раз в 2022 году. А далее в течение еще пары лет физические носители кредитов потеряют свою актуальность», — считает он.

Эксперт полагает, что максимум 15% клиентов будут пользоваться пластиковыми карточками через несколько лет. При этом выбирать их они будут не из-за удобства проведения операций, а из-за восприятия кредиток как «красивого аксессуара», отметил Спиваков.

Ипотека, по его мнению, будет все больше уходить в онлайн. В настоящее время главным препятствием для перехода на полностью удаленные ипотечные сделки является необходимость идентификации при открытии счета для новых клиентов, а также при оформлении усиленной квалифицированной электронной подписи, подчеркнул эксперт.

Греф рассказал об отказе от пластиковых карт

Вместе с тем, по его словам, 50-70% застройщиков в Москве и Московской области уже готовы проводить удаленные сделки. Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке Санкт-Петербурга. В то же время Спиваков отметил, что региональные застройщики не спешат переходить в онлайн.

В декабре председатель правления Сбера Герман Греф заявил, что отказ от пластиковых банковских карт происходит естественным путем. Он отметил популярность цифровых карт, а также NFC и прочих бесконтактных способов оплаты.

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