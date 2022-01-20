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55 минут назад

Юрист назвал способы отсрочить выплаты по кредиту

Получить отсрочку по кредитным выплатам или снизить долговую нагрузку можно несколькими законными способами, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Названы способы отсрочить выплаты по кредиту
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о рефинансировании кредита, продлении кредита (займа), оформлении отсрочки платежей по кредиту или займу, подаче заявления о сохранении суммы прожиточного минимума при взыскании долга, иске по оспариванию самого договора займа, банкротстве физического лица.

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Как напомнил эксперт, займ и связанные с ним обязательства состоят в большинстве случаев из «тела кредита», процентов, которые начисляются на «тело кредита», а также пени, неустоек и штрафных санкций, прописанных в договоре на случай просрочки платежей.

Наиболее действенным механизмом, как указал Соловьев, является рефинансирование.

«Несмотря на снижение в итоге получаемых с выданного займа сумм, многие кредитные организации идут на это, понимая, что такое решение в итоге может гарантировать оперативный возврат тела кредита и определенной части прибыли», — отметил юрист.

Также целесообразно воспользоваться кредитными каникулами, если получится привести обоснованные аргументы для отсрочки выплат по кредиту. К таковым относятся изменение материального положения заемщика из-за потери работы, заболевание, временная нетрудоспособность, смерть или болезнь близкого родственника.

Ситуация с закредитованностью россиян стала критичной

Также в связи с пандемией COVID-19 действует программа упрощенного предоставления отсрочки физическим и юридическим лицам, пострадавшим от ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. Такую отсрочку дают на срок до шести месяцев.

Говоря о банкротстве физического лица, юрист отметил, что это небыстрая процедура, подразумевающая ряд рисков, в том числе и репутационного характера. Тем нее менее у нее есть большое преимущество - в случае отсутствия ликвидного имущества, за счет которого могут быть погашены долговые обязательства, последние, так и останутся неисполненными.

Снизить или вовсе избавиться от своего долгового бремени можно с помощью подготовки и подачи искового заявления об оспаривании условий самого договора займа, указал юрист.

Также, согласно российскому законодательству, с 1 января 2022 года российские заемщики могут обратиться в подразделение судебных приставов с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума, напомнил Соловьев. Соответствующий размер будет считаться неприкосновенным минимальным размером дохода, который необходим для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении. От граждан требуется предоставление в службу судебных приставов заявления с приложением подтверждающих наличие ежемесячного дохода документов, а также сведений об источниках этого дохода.

«Любой из приведенных способов может оказаться действенным в сложной жизненной ситуации. Однако при решении вопроса о взятии кредита или микрозайма самое главное – трезво и беспристрастно оценить две вещи: потребность в займе и свои возможности по его отдаче и обслуживанию», — подытожил Соловьев.

Ранее в январе исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) показало, что закредитованность россиян приблизилась к критическому уровню. Почти половина заемщиков (45%) берут новые кредиты, чтобы обслуживать уже имеющиеся. Также стало известно, что по 13% респондентов влезают в долги ради прохождения лечения и ремонта. По 10% россиян берут ссуду на образование и покупку бытовой техники. 8% берут кредиты на путешествия и только 1% — на покупку автомобиля.

Личный счет,Иван Соловьев,
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