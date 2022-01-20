Названы способы отсрочить выплаты по кредиту

Получить отсрочку по кредитным выплатам или снизить долговую нагрузку можно несколькими законными способами, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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Речь идет о рефинансировании кредита, продлении кредита (займа), оформлении отсрочки платежей по кредиту или займу, подаче заявления о сохранении суммы прожиточного минимума при взыскании долга, иске по оспариванию самого договора займа, банкротстве физического лица.

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Как напомнил эксперт, займ и связанные с ним обязательства состоят в большинстве случаев из «тела кредита», процентов, которые начисляются на «тело кредита», а также пени, неустоек и штрафных санкций, прописанных в договоре на случай просрочки платежей.

Наиболее действенным механизмом, как указал Соловьев, является рефинансирование.

«Несмотря на снижение в итоге получаемых с выданного займа сумм, многие кредитные организации идут на это, понимая, что такое решение в итоге может гарантировать оперативный возврат тела кредита и определенной части прибыли», — отметил юрист.

Также целесообразно воспользоваться кредитными каникулами, если получится привести обоснованные аргументы для отсрочки выплат по кредиту. К таковым относятся изменение материального положения заемщика из-за потери работы, заболевание, временная нетрудоспособность, смерть или болезнь близкого родственника.

Также в связи с пандемией COVID-19 действует программа упрощенного предоставления отсрочки физическим и юридическим лицам, пострадавшим от ограничений в связи с коронавирусной инфекцией. Такую отсрочку дают на срок до шести месяцев.

Говоря о банкротстве физического лица, юрист отметил, что это небыстрая процедура, подразумевающая ряд рисков, в том числе и репутационного характера. Тем нее менее у нее есть большое преимущество - в случае отсутствия ликвидного имущества, за счет которого могут быть погашены долговые обязательства, последние, так и останутся неисполненными.

Снизить или вовсе избавиться от своего долгового бремени можно с помощью подготовки и подачи искового заявления об оспаривании условий самого договора займа, указал юрист.

Также, согласно российскому законодательству, с 1 января 2022 года российские заемщики могут обратиться в подразделение судебных приставов с заявлением о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума, напомнил Соловьев. Соответствующий размер будет считаться неприкосновенным минимальным размером дохода, который необходим для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении. От граждан требуется предоставление в службу судебных приставов заявления с приложением подтверждающих наличие ежемесячного дохода документов, а также сведений об источниках этого дохода.

«Любой из приведенных способов может оказаться действенным в сложной жизненной ситуации. Однако при решении вопроса о взятии кредита или микрозайма самое главное – трезво и беспристрастно оценить две вещи: потребность в займе и свои возможности по его отдаче и обслуживанию», — подытожил Соловьев.