Долларовым вкладчикам омрачили радость от падения рубля

Радость долларовых вкладчиков от падения рубля будет недолгой, так как их прибыль съедает инфляция, заявил в эфире Общественной службы новостей президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. Об этом пишет агентство «Прайм».

На фоне геополитических факторов стоимость доллара в январе превышала 77 рублей, тогда как прошлый год он завершил на уровне 74,68 рубля.

«Те, кто радуются, что у них вклады в долларах, и они поэтому выиграли не за счет процентов, предлагаемых на долларовых вкладах, а за счет скачка курса, это радость краткосрочная», — подчеркнул Тосунян.

Сложившаяся ситуация может показаться благоприятной для долларовых вкладчиков, несмотря на почти нулевые проценты по валютным вкладам. Однако маржу, полученную в результате скачка курса, «съест» инфляция, которая в определенной степени тоже от этих курсов валют зависит, сказал Тосунян.

По его словам, следует «очень внимательно» относиться к курсу рубля, именно недооцененный рубль должен стать «первой головной болью», а не инфляция.

По данным Московской биржи, в четверг курс рубля умеренно падает после резких высказываний президента США Джо Байдена о том, что против России никогда не вводили санкций, подобных тем, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины. По его словам, Россию ждет «катастрофа» в этом случае.