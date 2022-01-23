Россиянам рассказали о размере детских выплат в 2022 году

Размер детских выплат меняется ежегодно и зависит от увеличения прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, а также индексации. «Российская газета» рассказала, какими будут выплаты на детей в 2022 году. Так, материнский капитал на первого ребёнка вырастет до 524 500 рублей, единовременное пособие при рождении ребёнка составит более 20 000 рублей. Выплаты могут получить не только родители детей, но и беременные женщины.

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Пособие по беременности и родам

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С 2022 года размер «декретных» увеличился. Минимальная оплата составляет теперь 13 890 рублей. Минимальный размер пособия для работавших женщин — 63 932,40 рублей. Максимальная сумма — 360 164 рублей (если у женщины до ухода в декрет была высокая зарплата).

При осложнённых родах выплатят минимум 71 238,96 рублей, максимум — 401 325,60 руб.

Если у женщины родился сразу не один ребёнок, то минимальный размер пособия составит 88 592,04 рублей, максимальная сумма составит 499 084,40 рублей.

Ежемесячное пособие малообеспеченным беременным женщинам

Это 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения. В 2022 году он составит 12 654 рубля. При этом, как напомнила газета, в каждом регионе свой прожиточный минимум. Например, в Москве его размер в этом году составляет почти 19 000 рублей. Соответственно, беременная женщина может рассчитывать на получение пособия в размере 9 500 рублей в месяц.

Единовременная выплата по беременности и родам

Единовременную выплату по беременности и родам предоставляют неработающим женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам, а также неработающим женщинам, усыновившим ребенка в возрасте до 3 месяцев.

Размер выплаты — 708,23 рубля в месяц.

Единовременное пособие при рождении ребёнка

В 2021 году размер этого пособия составлял 18 886 рублей. С 1 февраля 2022 года размер выплаты составит более 20 000 рублей.

Выплата на первого и второго ребёнка до 3 лет

При подаче заявления на эту выплату в 2022 году надо ориентироваться на региональный прожиточный минимум, установленный на год обращения, пояснили в Минтруде. Выплата будет равняться одному действующему прожиточному минимуму для детей.

Её смогут получить только семьи, которые получают на каждого человека доход не более двух прожиточных минимумов трудоспособного населения в регионе.

Ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет

С 1 апреля 2021 года размер этой выплаты стал варьироваться в зависимости от доходов. Нуждающиеся семьи могут получать 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка.

Если при выплате в размере 50% среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, то выплату увеличат до 75% либо до 100% этого самого минимума.

Пособие на детей от 8 до 17 лет

Такое пособие может получать единственный родитель, если второй родитель умер, без вести пропал или не вписан в свидетельство о рождении, либо законный представитель школьника, если ребёнок остался без попечения родителя или обоих родителей в связи с их смертью.

Размер пособия составляет половину регионального прожиточного минимума на детей. Его родитель или представитель ребёнка получает каждый месяц.

Материнский капитал

С 1 февраля размер маткапитала на первого ребёнка вырастет до 524 500 рублей, на второго — до 693 100 рублей.